Citroën, ‘agresif fiyat’ politikasıyla rekor peşinde

AYSEL YÜCEL/LEFKOŞA

Vergi avantajı bulunan elektrikli araçlara yönelik talep Türkiye’de hızla artarken, Citroën de iddialı fiyatlarla pazara sunduğu yeni elektrikli C3 ve C3 Aircross ile bu yıl tarihi satış rakımlarına ulaşmayı hedefliyor. Kıbrıs’ta düzenlenen lansmanda konuşan Citroën Marka Direktörü Bora Duran, “Fiyat agresifi iki modelle geliyoruz. C3, elektrikli araç pazarında en ulaşılabilir model olacak” dedi. Duran, Türkiye olarak bu yıl bir basamak atlayarak Citroën dünyasında ilk 3’e girme potansiyeline sahip olduklarını vurguladı.

Citroën’in 2024 global satışları 667 bin adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl üretimdeki gecikmeden kaynaklı B segmenti araçlarını pazara sunamayan Citroën Türkiye, buna rağmen geçen yıl 61 bin 228 adetlik satışla markanın Fransa, İtalya ve Almanya’nın ardından dördüncü büyük pazarı oldu.

2025 hedefi: 71 bin adet

Citroën Türkiye, toplam pazarda bu yıl 1.2 milyon adetlik satış öngörüyor. Marka, 2025 yılı sonunda 71 bin adetlik satışa ulaşarak rekor kırmayı planlıyor. Duran, “Yeni Ë-C3 ve C3 Aircross modelleri, bu büyümenin lokomotifi olacak” diye konuştu. Citroën’in agresif fiyat politikasının arkasında Stellantis’in geliştirdiği “Smart Car” platformu bulunuyor. Bu platform sayesinde üretim maliyetlerinin düştüğünü belirten Duran, “Bu maliyet avantajı olmasa böyle rekabetçi fiyatlar sunamazdık” açıklamasını yaptı.

Citroën, bu yıl toplamda yüzde 6, hafif ticari araç segmentinde ise yüzde 9.6 pazar payı hedefliyor. Elektrikli C3 modelinde 2025 satış hedefi 5.500 adet olarak belirlendi. Hem hibrit hem elektrikli olarak piyasaya çıkan C3 Aircross için ise 9.500 adetlik satış öngörülüyor. Elektrikli segmentte yüzde 8.1’lik pazar payı hedefl eniyor. Yeni e-C3 modeli yüzde 100 elektrikli seçeneği ile 1 milyon 99 bin TL’den satışa sunuldu. C3 Aircross modelinin fiyatı ise 1 milyon 249 bin TL’den başlıyor.

Kredi kısıtlaması ticari araç pazarını vurdu

Bora Duran, ocak-nisan döneminde tarihi rekorunun kırıldığı otomotiv pazarında, hafif ticari araç satışlarının ise düşüşe geçtiğine dikkat çekti. Duran, “Hafif ticari araç satışları ilk 4 ayda yıllık bazda yüzde 5.4 daraldı. Nedeni ise para piyasalarındaki fonlama kaynaklı kredilerinin yeterli seviyede hafif ticari araç tarafında olmaması. Özellikle hafif ticari araç müşterileri için krediler çok önemli” diye konuştu. Duran, mayıs ayında da yavaşlama trendinin devam ettiğini söyledi.