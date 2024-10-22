Un sanayicileri ile kritik toplantı! Buğday, un ve ekmekte fiyat istikrarı korunacak

Un sanayicileri temsilcileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Artan fiyatların değerlendirildiği toplantıda fiyat istikrarı için kritik kararlar alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunun (TUSAF) temsilcileriyle görüştüler. Yumaklı ve Bolat, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

“Sanayiciyi korumak için adımlar atılacak”

Yumaklı, TUSAF ile Bakan Bolat'ın ev sahipliğinde bir araya geldiklerine işaret ederek, "Ülkemizin potansiyelini gözetip hem üreticimizi hem de sanayicimizi koruyacak adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

“Buğday ihracatında Türkiye öne çıkıyor"

Bolat da Türkiye'nin, buğday üretiminde dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, ülkenin hem iç talebi karşıladığını hem de ihracatta öne çıktığını belirtti.

“Buğday, un ve ekmekte fiyat istikrarı korunacak”

Hükümet olarak üreticileri ve çiftçileri desteklemeye devam ettiklerinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Piyasada haksız fiyat artışları ile mücadeleye de kararlılıkla devam ediyoruz. Toplantıda, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları olarak un sanayicilerimizle buğday, un ve ekmek üretim ve tüketiminde, piyasa ve fiyat oluşumunda istikrarın mutlaka korunacağı hususunda mutabık kaldık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."