Prof. Dr. Hakan Kara risklere karşı ekonomi yönetimlerini uyardı!

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu’da başlayan gerilim, küresel piyasaları sarstı. Altın ve petrol fiyatları uçarken, risk primleri yükseldi, borsalar sert düştü.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da petrol fiyatlarındaki yükselişi gösteren bir grafik paylaşarak dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Ortadoğu’daki son gelişmeler, içinde bulunduğumuz dünyada ekonomi yönetimlerinin planlarını her şeyin iyi gideceğine göre yapmaması gerektiğine dair görüşümüzü bir kez daha teyit etti.”

Ortadoğu’daki son gelişmeler, içinde bulunduğumuz dünyada ekonomi yönetimlerinin planlarını her şeyin iyi gideceğine göre yapmaması gerektiğine dair görüşümüzü bir kez daha teyit etti. pic.twitter.com/5MHRSFzZnC — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 13, 2025

Kara’nın bu mesajı, jeopolitik risklerin ekonomi politikaları üzerindeki etkisini bir kez daha gösterirken, petrol fiyatlarındaki yükselişle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi ve gelişmekte olan ülkelerdeki kırılganlıkların artması da bekleniyor.