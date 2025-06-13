  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Hakan Kara risklere karşı ekonomi yönetimlerini uyardı!
Takip Et

Prof. Dr. Hakan Kara risklere karşı ekonomi yönetimlerini uyardı!

Prof. Dr. Hakan Kara, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına yönelik değerlendirmesinde, küresel risklerin ekonomi politikalarında her zaman hesaba katılması gerektiğini vurguladı. Kara, "ekonomi yönetimlerinin planlarını her şeyin iyi gideceğine göre yapmamaları gerektiğini" petrol fiyatları üzerinden hatırlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Hakan Kara risklere karşı ekonomi yönetimlerini uyardı!
Takip Et

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu’da başlayan gerilim, küresel piyasaları sarstı. Altın ve petrol fiyatları uçarken, risk primleri yükseldi, borsalar sert düştü.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da petrol fiyatlarındaki yükselişi gösteren bir grafik paylaşarak dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Ortadoğu’daki son gelişmeler, içinde bulunduğumuz dünyada ekonomi yönetimlerinin planlarını her şeyin iyi gideceğine göre yapmaması gerektiğine dair görüşümüzü bir kez daha teyit etti.”

Kara’nın bu mesajı, jeopolitik risklerin ekonomi politikaları üzerindeki etkisini bir kez daha gösterirken, petrol fiyatlarındaki yükselişle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi ve gelişmekte olan ülkelerdeki kırılganlıkların artması da bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki tırmanış, enflasyonu yükseltir mi?Petrol fiyatlarındaki tırmanış, enflasyonu yükseltir mi?Küresel Ekonomi
Mahfi Eğilmez: Orta Doğu’daki gerilim Türkiye ekonomisini zorlayacakMahfi Eğilmez: Orta Doğu’daki gerilim Türkiye ekonomisini zorlayacakEkonomi
Borsa İstanbul'da sert düşüş! Dünya endekslerini geride bıraktıBorsa İstanbul'da sert düşüş! Dünya endekslerini geride bıraktıBorsa Haberleri
Dünya diken üstünde! 3. Dünya Savaşı kapıda mı?Dünya diken üstünde! 3. Dünya Savaşı kapıda mı?Dünya

 

Ekonomi
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon değerlendirmesi: 2025’te yüzde 20’li seviyelere gelecek
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon değerlendirmesi: 2025’te yüzde 20’li seviyelere gelecek
Edirne'de bereketli hasat: Buğday, üreticisinin yüzünü güldürdü
Edirne'de bereketli hasat: Buğday, üreticisinin yüzünü güldürdü
Vatandaş alışverişte kredi kartına yükleniyor: Nakit çekim geriliyor!
NAKİT ÇEKİM GERİLİYOR
2024 yılında küresel rüzgar kapasite artışı iklim hedeflerinin altında kaldı
2024 yılında küresel rüzgar kapasite artışı iklim hedeflerinin altında kaldı
Kredilerde artış sürüyor: Vatandaşın ihtiyacı öne çıkıyor!
Kredilerde artış sürüyor: Vatandaşın ihtiyacı öne çıkıyor!
Yeni yönetmelik yolda: Doğrudan satışta 30 gün içinde cayma hakkı
Doğrudan satışta 30 gün içinde cayma hakkı