Reel sektörün net döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Nisan 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mart 2025 verilerine göre varlıklar 491 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler ise 11.317 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 171.799 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Mart 2025 dönemine göre 11.809 milyon ABD doları artmıştır.

Nisan 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre türev varlıklar ve ihracat alacakları sırasıyla 2.446 milyon ABD doları ve 1.088 milyon ABD doları azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 2.337 milyon ABD doları, 662 milyon ABD doları ve 43 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 491 milyon ABD doları azalmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 6.406 milyon ABD doları, 4.046 milyon ABD doları, 856 milyon ABD doları ve 10 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 11.317 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2025 dönemine göre 569 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar 6.974 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.330 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 2.572 milyon ABD doları artmıştır.

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Nisan 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 136.958 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 127.128 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 9.830 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Mart 2025 dönemine göre 2.461 milyon ABD doları azalmıştır (Grafik 5). Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 38 düzeyindedir."