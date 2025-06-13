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SPK'dan 2 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Anadolu Efes ve Polisan Holding’in bedelsiz sermaye artırımlarını ile 9 şirketin toplamda yaklaşık 25,9 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı.

Haber Merkezi
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SPK'dan 2 şirketin sermaye artırımına onay
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenine göre, Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 5 milyar 329 milyon liralık ve Polisan Holding AŞ'nin 3 milyar 16,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

Kurul, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 10 milyar liralık, Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, TEB Finansman AŞ'nin 1 milyar 700 milyon liralık, Turknet İletişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar liralık, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ'nin 2 milyar liralık, Fiba Faktoring AŞ'nin 1 milyar 116 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 166 milyon liralık, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ'nin ise 4 milyar liralık borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

34 internet sitesine erişim engeli kararı

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 34 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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