Kısa vadeli dış borç stoku azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında azalarak nisan ayı itibarıyla 168,4 milyar dolar oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 222,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %6,2 oranında azalarak 73,1 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler %1,4 oranında azalarak 29,7 milyar ABD doları olmuştur.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre %30,2 oranında azalarak 13,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %2,5 oranında artışla 19,0 milyar ABD doları olmuştur. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %4,8 oranında artışla 20,4 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları %2,8 oranında azalarak 20,7 milyar ABD doları olmuştur. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %1,2 oranında artarak 65,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler %1,8 oranında artarak 61,7 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler %8,0 azalarak 3,8 milyar ABD doları olmuştur.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun %36’sının ABD doları, %27’sinin Euro, %21’inin Türk Lirası ve %16’sının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Nisan ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet’in toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre değişiklik göstermezken, Bankaların kredi yükümlülüklerinde azalış ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlenmiştir."