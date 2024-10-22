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Prof. Dr. Hakan Kara, "Bu nasıl iştir" dedi, tatil fiyatlarına isyan etti!

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, tatil fiyatları araştırmasında fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı izlerken, faizlerdeki seviyelere yönelik de bir değerlendirmede bulundu.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara, "Bu nasıl iştir" dedi, tatil fiyatlarına isyan etti!
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Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı gündeme getirmeye devam ediyor. Daha önce İstanbul’da bir restoranda yediği yemeğin fiyatındaki değişimi gündeme getiren Kara, tatil fiyatlarındaki değişimle de yeniden konuyu değerlendirdi.

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Kara, sosyal medya paylaşımında, erken rezervasyon amacıyla araştırmaya başladığı tatil fiyatlarının 3 haftadaki yükselişine yönelik bir gözlemde bulundu. Enflasyon hedeflerinin tutacağına yönelik inancını giderek kaybettiğini belirten Kara, yaklaşık 8-10 ay önceden baktığı tatil fiyatlarını hem astronomik buldu hem de her hafta arttığını gözlemledi.

"Fiyatlar astronomik geldiği için elim gitmedi"

İşte Kara’nın tatil fiyatları üzerinden faizlerde de yüksek seyre yönelik yaptığı değerlendirme:

“Bazı sektörlerde fiyatlama davranışını gördükçe enflasyon hedeflerine ulaşılabileceğine dair inancım giderek azalıyor.

Üç hafta önce yaz tatili için bir otel rezervasyonu yapayım dedim. İlgili tatil sitesinin sayfasına girdim, fiyatlar astronomik geldiği için elim gitmedi. İki hafta sonra tekrar denedim, belki bu fiyata satamamışlardır indirim falan vardır diye. Fiyat %12 artmıştı. Bir hafta sonra meraktan tekrar baktım, fiyatlar bir %8 daha yukarı gitmişti!

Bu arada ücretler artmadı, kur artmadı, enerji fiyatı artmadı, yaza da daha çok var: bu nasıl bir iştir pek anlam veremedim.

Program uygulanmaya başlayalı 1 yılı geçmesine rağmen fiyatlama davranışı halen bu kadar bozuksa, yetkililerin şapkayı koyup düşünmesi lazım, biz nerede eksik yapıyoruz diye. Beklentileri düzeltecek ilave tedbir alınmayacaksa da boşuna ülke bu kadar yüksek faize mahkum edilmesin.”

“Faiz indirilsin demiyorum”

Kara, paylaşımındaki yüksek faize yönelik değerlendirmesinin yanlış anlaşılması üzerine de yeniden yaptığı değerlendirmede yüksek faiz ve fiyat davranışlarındaki bozulmayı bir benzetme ile şu şekilde anlattı:

“Bu paylaşımımı faiz indirilsin mesajı gibi algılayanlar olmuş. İlgisi yok. Tek başına erken faiz indirimi bir çuval inciri berbat eder. Söylemek istediğim şu: Akciğer kanseri tedavisi sırasında kemoterapi (yüksek faiz) alırken günde iki paket sigara içmeye devam etmeyin diyorum.”

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