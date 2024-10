EBSO Başkanı Yorgancılar: Faiz indirimi için bekleyelim, ödediğimiz bedellerin sonucunu görelim

Takip Et

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ekim ayı Meclis toplantısında konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar diğer ülkelerde yaşanan faiz indirimi politikalarından Türkiye’nin etkilenmemesi gerektiğini belirterek, erken yapılacak bir faiz indirimi sonucunda düşük enflasyonun kalıcı bir şekilde sağlanamayacağını dile getirdi. İran’ın, İsrail'e saldıracağı haberleri sonrasında İsrail borsasının sadece yüzde 1 düştüğü örneğini veren Yorgancılar, kredi derecelendirme kuruluşu S&P tarafından Türkiye’ye verilen notun doğru olmadığını ifade etti.

Türkiye’nin faiz politikalarına ilişkin izlediği yolu değerlendiren Yorgancılar, “Küresel ekonomide bir geçiş süreci var. Ülkeler kendi planlamaları doğrultusunda faiz indirim sürecine girdi. Bunun bizde bir telaş yaratmamasını, doğru zamanda indirimin yapılmasını ümit ediyorum. Özellikle de biz sanayicilerin katlandığı maliyete değmesini, enflasyonla mücadeleye ivme katmasını bekliyoruz. Bu konuda da merkez bankamıza güvenmek istiyoruz. Merkez Bankası tarafından yapılacak faiz indirimiyle birlikte banka faizleri de aşağıya iner. Bu da, alım gücüne ve konut, taşıt ve tüketici kredilerine yansıyacağından faizlerin aşağıda kalması enflasyonu tetikler. Bu sebeple faizin yukarı bir seviyede kalması gerekir. Burada bir bedel ödendi, hiç olmazsa sonucunu görelim” ifadelerini kullandı.

“Savaşın olmadığı bir ortamda verilmesi gereken not bu değil”

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P tarafından Türkiye’ye verilen notun doğru olmadığını ifade eden Yorgancılar, “Kurumlarınız yeterince güçlü değilse, iç ve dış şoklar gibi beklenmedik ekonomik gelişmelere karşı, ekonomik kırılganlık da artıyor. Yapılan uluslararası çalışmalar, Türkiye’nin kırılganlığını sürekli artırdığını gösteriyor. 'İran, İsrail'e saldıracak' haberi sonrası İsrail borsası sadece yüzde 1 düşerken, bizim borsamız yüzde 4 düştü. Savaşta olan biz miyiz? İsrail mi?” dedi.

Savaştaki Rusya’nın enflasyonunun yüzde 8,6, Ukrayna’nın enflasyonunun yüzde 8,6 olduğunu hatırlatan Yorgancılar, “Türkiye’nin enflasyonu ise yüzde 49,38. S&P, İsrail’in notunu A+’dan A’ya düşürdü. Görünümü de negatif açıkladı. İsrail bu son değerlendirmede hala yatırım yapılabilir ülke statüsünde ve Türkiye notunun 4 kademe üstünde. Bunu anlamak mümkün değil. Savaş içerisinde olan ülkede her gün füzelerin yağdığı ülkeye bu not veriliyorsa bizim Türkiye’de savaşın olmadığı bir ortamda verilmesi gereken not bu değil. Burada bir taraflılık var. Bu kadar kırılgan bir yapıyı ancak, akılcıl politikalarla ve yapısal reformlarımızla sağlamlaştırabiliriz. Tek başına enflasyonu, faizi rayına oturtmak yeterli olmayacaktır. Bu hazırlığı geç olmadan yapmak zorundayız” değerlendirmelerinde bulundu.