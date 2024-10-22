İzkoop, Grand Port Projesi’nin temelini attı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir sevdalısı bir ekip olarak, şehrin kentsel dönüşümünde değerli projeler üretirken, yeni konut alanlarında da İzmir halkının yaşam kalitesine uygun projeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kalkan, “Konut alımının zorlaştığı, kredilerin yüksek oranda faizle ve kısıtlı bir şekilde ulaşıldığı bu ekonomik ortamda, öngörülmeyen artışların ve karların bulunmadığı fiyatlarla, vadeli ve faizsiz bir ödeme planı ile üyelerimizi konut sahibi yapmak” dedi.

İzkoop olarak en önemli değerlerinin, şeffaf bir yönetim anlayışı ve güven olduğunun altını çizen Kalkan, “Bu sebeple üyelerimize, ailemize katılmadan önce süreci tüm detaylarıyla anlatmayı ve devamında da sürekli iletişim halinde kalmayı önemsiyoruz. Sosyal sorumluluklarımızın da farkındayız. Torbalı Belediyesi ile yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda, projelerimize yakın bir alanda, 350 çocuğumuza hizmet verecek bir kreş yapma konusunda anlaşma sağlandı. Projelerimizin bulunduğu Ayrancılar bölgesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok spor yapmasını sağlamak üzere Ayrancılar Gençlik Spor Kulübü’ne de destek veriyoruz” diye konuştu.

Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran da, “konut sektöründe 2025 vizyonu” konuşmasıyla lansmanda yer aldı. Geleceği garantilemek için yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Başaran, “Türkiye’de üst gelir grubuna konut yapılıyor, fakat alt ve orta gelir grubuna ne yazık ki konut yapılmıyor. Bugün uygun fiyatlı evlerin yapımı ne yazık ki müteahhitler tarafından tercih edilmiyor. Bu insanlar, bu evleri alamayacaklar ve bugün alamadıklarını sonra hiç alamayacaklar. O yüzden bugün alabilecekleri en uygun mülkleri almaları gerekir” dedi.