UZMAR Tersanesi, çevre dostu römorkör Balahu’yu P&O Reyser'e teslim etti

İZMİR / EKONOMİ

UZMAR Tersanesi tarafından inşa edilen ve tersanenin teknolojik inovasyonlarından sonuncusu olan NB169 römorkörü Balahu, P&O Reyser firmasına teslim edildi. Balahu, İspanya'nın en işlek limanlarından biri olan Barselona Limanı'nda güvenli, verimli ve sürdürülebilir denizcilik operasyonlarının sağlanmasında hizmet verecek.

Ünlü İspanyol gemi tasarım firması Cintranaval tarafından tasarlanan son teknoloji ürünü bir asimetrik traktör römorkör (ATT) olan Balahu, Kongsberg azimut kıç tahrik (ASD) üniteleri tarafından sağlanan yenilikçi bir tahrik sistemine sahip. Bu asimetrik konfigürasyon, yüksek yoğunluklu liman bölgelerinde büyük gemilerin elleçlenmesi için ideal olan olağanüstü manevra kabiliyeti sağlıyor. 73,5-ton çekme kuvvetine sahip olan römorkör, verimli ve hatasız deniz trafiği yönetiminin son derece büyük önem taşıdığı Barselona Liman’ında güvenli ve kusursuz operasyonlar gerçekleştirmek üzere inşa edildi.

Römorkör, dünyanın en güçlü 12 silindirli yüksek hızlı dizel motorları olarak bilinen ve her biri 1.800 rpm'de 2.400 kW mekanik güç sağlayan iki adet MAN Energy Solution 12V175D MM+ motorla güçlendirildi. Ballahu, dünyada bu ana makinalara sahip ilk römorkör olma özelliğini taşıyor. 'Eco Silent' gemi olarak sınıflandırılan Balahu, 'Gürültü ve Titreşim Konusunda Konfor' klas notasyonlarında belirtilen standartları fazlasıyla karşılıyor.

DP World'ün bir iştiraki olan P&O Maritime Logistics bünyesinde faaliyet gösteren P&O Reyser, 11 İspanya limanında denizcilik hizmetlerini yönetiyor. Sıkı IMO Tier III emisyon standartlarına uygun olan Balahu, küresel çevre hedefleriyle de uyumlu bir römorkör olma özelliğine sahip.

Römorkör’ün teslim töreninde Balahu’nun güvenlik, çevresel sorumluluk ve operasyonel mükemmelliğe öncelik veren bir yaklaşımla, gemi tasarımındaki en son gelişmeleri gözler önüne serdiğini belirten UZMAR Başkanı Noyan Altuğ, sürdürülebilir bir denizciliğin geleceğine yönelik ortak vizyonlarının bir parçası olarak bu gemiyi P&O Reyser'e teslim etmekten gurur duyduklarını ifade etti.

P&O Reyser CEO'su Iñigo Garcia Gorbeña ise, bu teslimatın filolarına önemli bir katkı sağladığına dikkat çekerek, “Bu işbirliği, UZMAR ile P&O Reyser arasındaki ortaklığın gücünü vurguluyor. Kapasitemizi daha da artıracak olan bir sonraki römorkörümüz Caraba'yı da yakında teslim almayı dört gözle bekliyoruz. Bu projedeki özverili ve olağanüstü çalışmaları için hem UZMAR hem de P&O ekiplerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Balahu, İspanya'nın en hayati limanlarından birinde güvenli ve çevre dostu operasyonların gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacak” dedi.