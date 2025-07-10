Gökhan Ereli, Üntel Kablo’nun satış direktörlüğüne atandı

Kocaeli

Üntel Kablo, iç ve dış satış operasyonlarını daha etkin şekilde yönetmek amacıyla organizasyonel yapısında stratejik bir değişikliğe gitti. Şirketin 13 yıldır İhracat Müdürlüğü görevini sürdüren Gökhan Ereli, Üntel Kablo Satış Direktörlüğü görevine atandı. Yeni yapılanmayla birlikte, iç satış ve ihracat birimleri Ereli’nin sorumluluğunda birleşti.

Satış Direktörlüğü görevine Ereli’nin getirilmesiyle birlikte, boşalan İhracat Müdürü pozisyonuna ise şirketin deneyimli isimlerinden Erkan Çiçekli atandı. Daha önce İhracat Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çiçekli, müşteri odaklı yaklaşımı, vizyoner bakış açısı ve proaktif yapısıyla yeni görevine hazır bir isim olarak öne çıkıyor.

2012 yılında Üntel Kablo ailesine katılan Gökhan Ereli, 13 yıl boyunca ihracat biriminin başında önemli başarılara imza attı. Bu süreçte Üntel Kablo’nun ihracat yaptığı ülke sayısı 115’e ulaşırken, şirketin küresel pazarlardaki stratejik konumu da her geçen yıl güçlendi.

Üntel Kablo, bugün özel kablo alanında güvenilir bir marka olarak; kalite, yenilikçilik ve müşteri odaklılık ilkeleri doğrultusunda yoluna devam ediyor. Gökhan Ereli, büyüyen üretim hacmi ve kurumsallaşma hedefleri doğrultusunda yeni görevinde iç pazar ve ihracat stratejilerine yön verecek.