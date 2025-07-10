"Kilis Polateli Şahinbey Organize Bölge Orta Doğu'nun giriş kapısı olacak"

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis-Polateli Şahinbey OSB’nin yapım aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak projenin bölgeye sunacağı ekonomik katkılardan söz etti.

Kilis Polateli-Şahinbey OSB yatırımcıya avantaj sağlıyor

Türkiyenin Orta Doğuya açılan tek parça en büyük OSB’i olan Kilis-Polateli Şahinbey OSB’nin yatırım teşvikleri kapsamında 6. Bölgede yer almasının teşvikleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Celkanlı, “Ülkemizin en büyük sınır kapılarından olan ve Suriye’ye açılan Öncüpınar Sınır Kapısı’na sadece 30 km mesafede yer alması, ilde yer alan diğer bir gümrük kapısı olan Çobanbey’e 85 km mesafede olması, ihale aşamasında olan Amanos Tünelleri ile birlikte İskenderun Limanı’na hem karayolu hem de demiryolu ile 87 km mesafede olması, düşük arsa tahsis bedeli (23 USD/m’), Gaziantep metropole Gaziantep’in OSB’lerinden bile yakın olması ve arazi yapısının göreceli düz olmasından dolayı harfiyat maliyetlerinin görece düşük olması sebepleriyle Kilis Polateli-Şahinbey OSB fırsatların OSB’si olmuş durumda” şeklinde konuştu.

Yapımına 2023 yılında başlanan projede ilk etabın şekillendiğini söyleyen Celkanlı, 2025 yılı sonunda altyapı çalışmalarının bitirilmesinin hedeflendiğini aktardı. Celkanlı, projenin ilk etabının şekillendiğinden söz ederken, “Kilis ile Gaziantep arasında bulunan OSB, 50 milyon metrekare üzerine inşa ediliyor. 1. Etabında toplam 1.303 hektar toplam alan bulunan proje, 650 hektar sanayi parsel alanı ve 653 hektar sosyal donatı alanı içeriyor. İlk etapta bugüne kadar tahsis edilen parsellerde yatırım yapacak firmalar daha çok tekstil ve gıda ağırlıklı sektörlerde üretimde bulunacak. Proje kapsamında hali hazırda, bir fabrika üretime başladı, 2 fabrikanın inşaatını tamamlamak üzere ve 10 fabrika ise yapı ruhsatına başvurmuş durumda. Projenin 520 hektarlık 2.etabı ise planlama aşamasında. Yaklaşık 3 bin hektar genişleme sahası ile birlikte ihtiyaç duyulması halinde 4 bin hektarın üzerine çıkabilme potansiyeline sahip büyük bir OSB” şeklinde konuştu.

Çevre dostu OSB olarak inşa ediliyor

Projede yolların, su depolarının, elektrik dağıtımının, titizlikle inşa edildiğine değinen Celkanlı, “Organize sanayi bölgemizin ilk etabında yolların açılmasına başlanıldı, açılacak 31.630 mt'lik yol inşaatında 30.000 mt’lık çalışma yapıldı, dere geçişlerindeki menfez yapıları da tamamlanma aşamasında” dedi.

Yeşil OSB şeklinde inşa edilen Kilis-Polateli Şahinbey OSB’nin elektrik dağıtım şebekesinin yeraltı galeri sistemine göre planlandığını aktaran Celkanlı, “16.520 mt’lik betonarme galerilerin 16.000 metresi tamamlandı, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu şebekelerine de başlanıldı” ifadelerini kullandı.