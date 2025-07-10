KSO Başkanı Zeytinoğlu, mayıs ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi Mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,1; yıllık bazda ise yüzde 4,9 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda gerçekleşen yüzde 4,9’luk artışın beklentilerin üzerinde olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Alt kalemlerdeki gelişmelere de dikkat çeken Zeytinoğlu, “Alt kalemlere baktığımızda imalat sanayinde yıllık bazda yüzde 4,6’lık bir artış söz konusu. Üretim üzerindeki döviz kuru baskısına ve yüksek faiz oranlarına rağmen, sanayi üretimindeki yüzde 4,9’luk artışın yüzde 4,6’sının imalat sanayinden gelmesi oldukça değerli” ifadelerini kullandı.

Sanayi üretimindeki diğer başlıklarda da önemli artışlar yaşandığını belirten Zeytinoğlu, “Enerji üretiminde yıllık yüzde 8,8, sermaye malı üretiminde yüzde 12, orta-düşük teknoloji ürünlerinde yüzde 7,3, yüksek teknolojili ürünlerde ise yüzde 30,6 oranında artış görüyoruz. Bu artışlar, katma değer açısından da arzu ettiğimiz gelişmeler” diye konuştu.

Buna karşılık dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,7’lik bir azalma yaşandığını ifade eden Zeytinoğlu, “Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikası çerçevesinde, tüketim mallarına yönelik harcamalarda azalma eğilimi gözleniyor” değerlendirmesini yaptı.

Finansmana erişim konusunda da açıklamalarda bulunan Zeytinoğlu, “TOBB bünyesinde faaliyet gösteren odalar olarak, KGF destekli TOBB Nefes Kredileri’nin KOBİ’lere sunulmasından memnuniyet duyuyoruz. Salı günü itibarıyla uygulamaya giren bu krediler yüzde 37 faiz oranıyla başlayacak. Uzun süredir yüksek faiz oranları nedeniyle finansmana erişimde zorlanan KOBİ’lerimiz için bu adımı son derece değerli buluyor, KGF ve TOBB yönetimine teşekkür ediyorum” dedi