TİM Başkan Vekili Kileci: Dönüşüme ayak diretenler kazanırsa dünya kaybeder

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Türkiye ve Gaziantep ekonomisine dair görüşlerini dile getiren Kileci, dünyanın her yerinde ekonomik sorunlarla mücadele edildiğinin altını çizdi. Kileci, coğrafyadan kaynaklı sorunlar yaşayan Gaziantep’in, sıkıntılı süreç sona erdiğinde ülkenin parlayan yıldızı olacağını kaydederken, Orta Vadeli Program hakkında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uygulamalarını son derece yerinde bulduğunu belirtti.

“Hepimizin ekonomik problemleri ortak”

Ekonomiye dair değerlendirmesinde, dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini kaydeden Kileci, “Şu an dünyada tamamen pozitif bir tablo yok. Her tarafta farklı farklı problemler var. Bugün dünya ekonomisinde sorunlu olmayan hiçbir yer yok. Ülkemizin de bölgemizin de doğal olarak ekonomik sorunları var. Burada insanların bakması gereken şey şu; bu problemler genelin neresinde. Yani millet neyle mücadele ediyor, biz neyle? Global olarak baktığımız zaman Gaziantepli’nin derdiyle Amerikalı’nın derdi bir değil, olamaz da. Ortak problemlerimiz siyasi, coğrafi, savaşlar ve hepsine bağılı olarak ekonomik problemler. Bütün bunların çözülmesi için esas olarak insanların farkındalığını ortaya çıkarmamız, doğru analiz edebilmeyi ve dünyanın içinden geçtiği dönüşümü anlatabilmemiz lazım” dedi.

“50 sene evvel yaşadığımız sorunlar farklı kalıplarla devam ediyor”

Coğrafyadan kaynaklı sorunlar yaşanıldığını da belirten Kileci, Türk insanının sorunlara karşı idmanlı olduğunu dile getirerek, “Bizim bu coğrafyada 50 sene evvel yaşadığımız sorunlar farklı kalıplarla devam ediyor. Bu coğrafyada her zaman işler zor olmuş, uğraş istemiş. Biz de mücadelemize devam ederken bir de herkesin yaşadığı ekonomik sorunlardan nasibimizi alıyoruz. Ancak şunu kimse unutmasın, her şeye rağmen her türlü probleme rağmen Türkiye avantajlı. Çünkü bizim alışık olmadığımız sorunlar değil yaşananlar, sürekli mücadele içinde olmak bizim zaten idmanlı olduğumuz bir konu. Yaşanılan ekonomik sorunlardan diğer dünya ülkelerine göre daha az zarar görmüş bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Bu değişimi iyi okumak, programlı olmak gerekiyor. Gerçek inovasyon, kaynakların doğru kullanılması ve doğru işi doğru insanın yapmasıdır diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep, bölgenin en güvenli sahası

Gaziantep sanayisine dair sorunları ve çözüm önerilerini aktaran Kileci, “Şu anda bütün sektörler ayakta durmakta zorlanıyorlar. Herkesin farklı farklı sıkıntıları var. Çok sevdiğim bir söz var; başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler diye. Sanayide farklı farklı sorunlar var ancak günün sonunda bölgemiz, en çok atılımı yapıp en çok parlayan bölge olacak diye düşünüyorum. Biz şuan bölge olarak bütün sıkıntıların göbeğindeyiz. Buna rağmen bölgenin en güvenli sahası biziz. Sanayici şuan elinden geldiğince şartlara ayak uydurmaya çalışıyor, kimi küçülüyor, kimi daha az üretimle daha büyük işler yapmaya çalışıyor. Sektör değişiklikleri yapanlar var. Koşullar değiştiği için herkes değişiklik arayabiliyor. Üreticimizin farklı pazar arayışı yeni olan bir şey değil. Üretici her zaman ürününü farklı ve doğru pazarlara götürmek ister. Bizim en büyük yanlışlarımızdan biri mal satma ihtimalimiz olmayan yerlere gidip efor sarf etmek. Güçlü olduğumuz alanlarda birbirimizle rekabet ederek gücümüzü azaltıyoruz. Sistemli rekabet konusunu planlamak lazım. Üretim planlaması, yatırım planlaması, beşeri sermayenin planlanması gerek. Yaşadığımız süreçlerden sonra tedbirler alıp tasarrufta da planlı olmamız gerekiyor. Biz artık ucuz bir ülke değiliz, olmamalıyız da. Orta gelir tuzağından çıkmamız lazım. Bunu yapabilmemiz için de burada kalmayıp bir üst segmente çıkmamız lazım. Bir üst segmente çıkınca da üretim yaptığımız işlerin patronu olmamız lazım. Gelişmiş ülkelerin izlediği yol bu” dedi.

“Doğru zamanda doğru hamle yapmamız lazım”

Ekonomideki hamlelerin yerinde yapılması gerektiğine değinen Kileci, “Gelecek yılların planlamasını iyi yapmamız lazım. Herkes mühendis olacak herkes doktor olacak diye bir kaide olmamalı. Bizim her işi en güzel haliyle yapan farklı farklı insanlara ihtiyacımız var. Sanayi tarafında ise bazı sektörlerde yatırım fazlamız var. Bunların önlenmesi için devletin planlama ve yönlendirme yapması lazım. Biz bu sistemden çıkıp doğruyu bulabilmek için bir dönüşüm süreci yaşayacağız. Bu öyle kolay da bir iş olmayacak. Herkes az ya da çok bu durumda bir bedel ödeyecek. Eğer geri adım atıp popülizm yapmazsak, doğru zamanda doğru şartlarda faiz indirimi yaparsak, doğru zamanda dövizle ilgili bir takım yaptırımları serbest bırakırsak, direnmezsek sonumuz iyi olur. Şu anda yapılan sıkılaştırıcı politikalar ekonominin genel ilkelerine göre yapılıyor. Rakamlarla, verilerle, bilgilerle yapılması gereken neyse o yapılıyor. Buradan geri dönersek çok ciddi problemler yaşarız, o sebeple herkes üstüne düşeni yapacak. Birileri çok birileri az bedel öderse olmaz, tüm fedakarlık çalışanda olmaz, işveren de bedel ödeyecek” şeklinde konuştu.

GAİB Yeşil dönüşüm için elini taşın altına koydu

GAİB’in Yeşil Dönüşüm çalışmalarına değinen Kileci, “Yeşil Dönüşümle ilgili çok şey yapmaya çalışıyoruz. GAİB’in Yeşil Mutabakat ve sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı eğitimlere 5.000’e yakın kişi katıldı. Üyelerimize yönelik olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Malatya’da 14 ayrı oturumda 200 firma temsilcimize üçer gün süreyle Uygulamalı Karbon Ayak İzi Hesaplama eğitimleri verildi. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz (GATHİB) tarafından tekstilde yeşil dönüşümü hedefleyen Tex-stain: Tekstil’de Sürdürülebilirlik Urge Projemiz Ticaret Bakanlığımızca destek kapsamına alındı. Projemizde Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş illerimizden 17 firmamız bulunuyor. Araştırma raporları, bilgi notları ve güncel gelişmeleri içeren bültenler gibi çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Dönüşüme ayak diretenler kazanırsa dünya kaybeder” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep sorunlarını çözerse, kentimizi kimse tutamaz”

Gaziantepli üreticinin kentin kalkınmasına önem verdiğini aktaran Kileci, sözlerini şöyle tamamladı: “Gaziantep hiçbir bölgeye benzemez, burada başarısız olan insanın yeri yoktur. Ne yaparsanız yapın başarılı olun kuralı geçerli burada. Türkiye’nin birçok ilinde çok önemli yatırımcılar var. Hepsinin yeri yurdu, üretim merkezi burası. Antepli vergisini burada öder. Fabrikası nerede olursa olsun Antepli buranın kalkınmasını ister. Biz şehrimize sahip çıkarız. En büyük farkımız bu. Gaziantep’in kurumsallığa önem vermesi, biraz daha profesyonelleşmesi lazım. Biz bu dönüşümleri de yaparsak bu şehri kimse tutamaz.”