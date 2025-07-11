Kesikbaş: “Dört stratejik sektörde üretim ve istihdam güçlenecek”

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Yerel ekonomilerin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eskişehir için özel olarak seçilen dört stratejik yatırım alanını kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda Eskişehir, havacılık, raylı sistemler, kimya ve metal işleme sektörlerinde öncelikli yatırım desteği alacak. ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, süreci değerlendirirken, söz konusu yatırım önceliklerinin şehrin üretim yapısını dönüştürecek nitelikte olduğunu vurguladı. “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından açıklanan bu yatırım öncelikleri, Eskişehir’in stratejik sektörlerde uzmanlaşmasını sağlayacak çok önemli bir adımdır” diyen Başkan Kesikbaş, bu yaklaşımın sadece bir teşvik değil, aynı zamanda üretimi derinleştiren, istihdamı artıran ve kalkınmayı yaygınlaştıran bir strateji olduğunun altını çizdi.

“Eskişehir bu fırsatı değerlenirmeli”

Eskişehir’in bu program kapsamında havacılık sektöründe kullanılan yüksek alaşımlı dövme parçaların üretimi, raylı sistemler alanında yeni nesil “akıllı vagon” üretimi, kimya sektöründe sodyum silikat ve zeolit 4A üretimi ile metal işleme alanında takım tezgahlarının parça ve aksesuarlarının imalatı gibi öncelikli konularda destekleneceğini kaydeden Celalettin Kesikbaş, bu alanların, yerli ve milli üretimi önceleyen bir perspektifle seçildiğini belirterek yatırımcılara da çağrıda bulundu. Kesikbaş, “Eskişehir olarak bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Yerli ve milli üretimi önceleyen, yüksek katma değerli sektörlere yönelmeyi hedefleyen bu yaklaşım, şehrimizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna güçlü bir katkı sunacaktır” dedi.