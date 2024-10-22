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2025’te hangi siyasi partiye ne kadar Hazine yardımı yapılacak? Milyarlar aktarılacak...

Bu yıl yerel seçimler nedeniyle 6 milyar 682 milyon lirayla Hazine’den normalin iki katı tutarda yardım alan 5 siyasi partiye 2025’te 5 milyar 68 milyon liralık yardım yapılacak.

Haber Merkezi
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2025’te hangi siyasi partiye ne kadar Hazine yardımı yapılacak? Milyarlar aktarılacak...
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Siyasi Partiler Kanunu gereği son genel seçimlerde barajı aşarak Hazine yardımına hak kazanan 5 siyasi partiye verilecek yardımın 2 milyar 16 milyon liralık pay AK Parti’ye gidecek.

2025’te ayrıca CHP’ye 1 milyar 435 milyon, MHP’ye 570 milyon, İYİ Parti’ye 548 milyon ve DEM-Yeşil Sol Parti’ye 499 milyon lira verilecek.

Bu yıl yardım alacak 5 siyasi partiye 2023’te genel seçim nedeniyle o yılki bütçe yardımının 3 katı tutarında (4.5 milyar TL) bu yıl da yerel seçimler nedeniyle 2 katı tutarında (6.7 milyar) kaynak aktarılmıştı. Sözcü’de yer alan habere göre, 2025’teki tutarla birlikte 3 yıllık dönemde partilerin kasasına giren para 16.3 milyarı bulacak.

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