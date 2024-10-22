  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Kocaer Çelik, Responsible Steel Platformu'na dâhil oldu
Takip Et

Kocaer Çelik, Responsible Steel Platformu'na dâhil oldu

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren en güçlü şirketleri arasında yer alan Kocaer, çelik endüstrisinde sürdürülebilir üretim ve tüketim süreçlerini teşvik eden küresel platform Responsible Steel’in üyesi oldu. Çelik üreticisi ve tedarikçisi şirketlerin; sosyal, çevresel ve ekonomik açılardan daha sorumlu ve şeffaf bir yaklaşım benimsemelerini hedefleyen platform; çelik endüstrisinin çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik tedbirler ve sürdürülebilirlik politikaları da geliştiriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaer Çelik, Responsible Steel Platformu'na dâhil oldu
Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Kocaer Çelik’in Responsible Steel üyeliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, sektörde dünyanın en saygın üreticilerini çatısı altında buluşturan platformun, sadece üreticilerin değil tüm tedarik zincirlerinin net sıfır hedeflerine ulaşması için çaba gösterdiklerini ifade etti.  

Şirketin Responsible Steel üyeliğinin, sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini güçlendirdiğini aktaran Kocaer, “Her seviyedeki çalışma arkadaşlarımızın sorumluluk bilincini ve kurumsal farkındalığını artırıyor. Kocaer Çelik, ResponsibleSteel sertifikasyon sürecine dâhil olarak, çevresel ve sosyal sorumluluk alanlarındaki en iyi uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor” dedi.

İZLADAŞ 5’inci şubesini açıyorİZLADAŞ 5’inci şubesini açıyorŞehirler
UZMAR Tersanesi, çevre dostu römorkör Balahu’yu P&O Reyser'e teslim ettiŞehirler
İzkoop, Grand Port Projesi’nin temelini attıİzkoop, Grand Port Projesi’nin temelini attıŞehirler

 

Şirket Haberleri
Erdemir’den yeşil çelik için dev adım
Erdemir’den yeşil çelik için dev adım
Yapıcı Çelik, üretim alanının büyüklüğünü iki katına çıkardı
Yapıcı Çelik, üretim alanının büyüklüğünü iki katına çıkardı
Zes Solar ve TBEA Grup’tan stratejik işbirliği
Zes Solar ve TBEA Grup’tan stratejik işbirliği
Alman yazılım devinin hisseleri tüm zamanların zirvesinde!
Alman yazılım devinin hisseleri tüm zamanların zirvesinde!
Hyundai’nin marka değeri 23 milyar dolara yükseldi
Hyundai’nin marka değeri 23 milyar dolara yükseldi
NURUS, Calma Akustik Podları ve ödüllü ofis sandalyeleri ile Orgatec 2024’te
NURUS, Calma Akustik Podları ve ödüllü ofis sandalyeleri ile Orgatec 2024’te