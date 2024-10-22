Kocaer Çelik, Responsible Steel Platformu'na dâhil oldu

İZMİR / EKONOMİ

Kocaer Çelik’in Responsible Steel üyeliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, sektörde dünyanın en saygın üreticilerini çatısı altında buluşturan platformun, sadece üreticilerin değil tüm tedarik zincirlerinin net sıfır hedeflerine ulaşması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Şirketin Responsible Steel üyeliğinin, sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini güçlendirdiğini aktaran Kocaer, “Her seviyedeki çalışma arkadaşlarımızın sorumluluk bilincini ve kurumsal farkındalığını artırıyor. Kocaer Çelik, ResponsibleSteel sertifikasyon sürecine dâhil olarak, çevresel ve sosyal sorumluluk alanlarındaki en iyi uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor” dedi.