Kocaer Çelik, Responsible Steel Platformu'na dâhil oldu
Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren en güçlü şirketleri arasında yer alan Kocaer, çelik endüstrisinde sürdürülebilir üretim ve tüketim süreçlerini teşvik eden küresel platform Responsible Steel’in üyesi oldu. Çelik üreticisi ve tedarikçisi şirketlerin; sosyal, çevresel ve ekonomik açılardan daha sorumlu ve şeffaf bir yaklaşım benimsemelerini hedefleyen platform; çelik endüstrisinin çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik tedbirler ve sürdürülebilirlik politikaları da geliştiriyor.
İZMİR / EKONOMİ
Kocaer Çelik’in Responsible Steel üyeliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, sektörde dünyanın en saygın üreticilerini çatısı altında buluşturan platformun, sadece üreticilerin değil tüm tedarik zincirlerinin net sıfır hedeflerine ulaşması için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Şirketin Responsible Steel üyeliğinin, sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini güçlendirdiğini aktaran Kocaer, “Her seviyedeki çalışma arkadaşlarımızın sorumluluk bilincini ve kurumsal farkındalığını artırıyor. Kocaer Çelik, ResponsibleSteel sertifikasyon sürecine dâhil olarak, çevresel ve sosyal sorumluluk alanlarındaki en iyi uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor” dedi.