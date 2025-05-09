Endeks ve bankalar zayıf fırsatlar ise güçlü sürüyor

Piyasada genel zayıflığa rağmen bazı güçlü şirketler istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Aselsan, Enka İnşaat, Pasifik Eurasia, Tekfen Holding ve Oba Makarnacılık; piyasa değeri yüksek, yıllık bazda yüzde 100’ü aşan getiri sağlayan şirketler arasında yer aldı. Ral Yatırım ve Batısöke Çimento da aynı kulvarda yatırımcısına ciddi kazanç sundu.

Bankalarda negatif seyir sürüyor

İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank yılbaşından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kaybederken, BIST Bankacılık Endeksi aynı dönemde yüzde 21 düştü. Garanti Bankası yıl genelinde pozitif getiri sağlasa da yılbaşından bu yana düşüşte. Albaraka Türk, Şekerbank ve Halkbank gibi sınırlı pozitif sapmalar dışında sektör geneli hâlâ baskı altında.

Kur sabit, petrol baskılanıyor

Dolar kuru 5-7 Mayıs arası 38,56’dan 38,64’e sınırlı yükselirken, Euro/TL 43,63’ten 43,72’ye geldi. Brent petrol fiyatı ise 61,04 seviyesinde yatay kaldı. Risk iştahı zayıflayan piyasalarla birlikte temkinli fiyatlamalar gözleniyor.

Yatırımcı temkinli

Döviz kurundaki sınırlı artışa karşın, petrol fiyatlarının taban arayışı, piyasanın kısa vadeli yön arayışında olduğunu gösteriyor. Bu durgunluk, hisse seçiminde daha fazla analiz gerektiren bir döneme girildiğine işaret ediyor. Volatilite düşük olsa da sermaye hâlâ yönünü net belirlemiş değil. Bu nedenle veriye dayalı seçicilik kritik önem taşıyor.

ZEYNEP’E SOR

TEMETTÜ VERİMİ Mİ, HİSSE GERİ ALIMI MI?

Temettü verimi; nakit akışı, uzun vadeli, finansal güç, güven sinyali, kolaylık. Reel değer kaybı ve düşük büyüme riski, vergi gideri, fiyatı artırmama.

Hisse geri alımı; HBK’yı artırma, fiyatı destekleme, güven göstergesi. Nakit akışı sağlamama, spekülasyon ve sürdürülebilirlik riski, zamanlama sorunu.

Yılbaşından bu yana güçlü iş bağlantıları sağlıyor. Dört ayda yıllık gelirinin yarısına yaklaştı

Aselsan’ın aldığı yeni işler sizce nasıl gidiyor? Siparişlerdeki büyüme sürer mi? / Faruk Sevinç

Faruk, yeni iş ilişkileri ve alınan siparişler, firmaların gelirlerinin öngörülebilirliği konusunda önemli ipuçları verir. Aselsan’ın 2025’in içinde açıkladığı yeni iş bağlantılarının toplamı yaklaşık 58,4 milyar TL’ye karşılık geliyor. Tutar, 2024 yıl sonu satışlarının %44,11’i seviyesinde. Diğer bir ifadeyle, daha yılın beşinci ayında yıllık satışların neredeyse yarısı kadar yeni iş alındığı söylenebilir. Sözleşmelerin tamamının döviz bazlı olması hem kur farkı riskini azaltıyor hem de ihracat gelirlerinin kârlılığı destekleme ihtimalini güçlendiriyor. Olumlu seyir fiyatı destekliyor. Yıl başından bu yana artış %98,90 oldu.

Halka arz sonrası abartılı bir çıkış gerçekleştirdi. Eylül 2023’ten bu yana kâr satışları sürüyor

Kontrolmatik’teki düşüş bizi bezdirdi. Daha ne kadar düşecek? / Ahmet Kırgöz

Ahmet, hisse fiyatlarındaki düşüş, çoğu zaman sadece finansal verilerle değil; piyasa beklentileri, sektör riskleri ve yatırımcı psikolojisi gibi çok farklı etkenle birlikte değerlendirilmeli. Kontrolmatik son paylaştığı 2024 finansallarına göre satış gelirlerini %73 artırırken kârı %56 geriledi. Hissedeki düşüş ise zirvesi Eylül 2023’ten bu yana sürüyor. Bu itibarla sadece bilançoya bağlı değil. Ekim 2020’de 45 kuruştan borsada ilk işlemine başlayan hisse, Eylül 2023’te 108,51 TL’ye kadar çıktı. Bu abartılı çıkışın sonrasında gelen satışlarla günümüze kadar düştü. Önden sert çıkışın dengelenme arayışı halihazırda devam ediyor.

YATIRIM FONLARI

TEB Portföy’ün TJF fonu, sürdürülebilir yatırımlarda getiri arayışında

Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (TJF), Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dayalı fonlara ve MSCI, S&P gibi uluslararası ESG temalı endekslere dayalı yabancı BYF’lere yatırım stratejisiyle hareket ediyor. 53,9 milyon TL’lik büyüklüğe sahip fonun %75,42’si yerli sürdürülebilirlik fonlarına, %23,81’i ise yabancı BYF’lere ayrılmış durumda. Yıl başından bu yana %0,18 düşüş yaşarken son bir yıllık getirisi %5,22 oldu. Fon, her ne kadar son dönemde dalgalanmalar nedeniyle gerilese de stratejisi küresel düzenleme eğilimleriyle büyük ölçüde uyumlu. ESG odaklı yatırım politikaları, geleneksel sektör risklerinden uzaklaşmak isteyen yatırımcılar için giderek daha cazip hale geliyor. TJF, değer artışından ziyade uzun vadeli istikrar ve etik duruş arayan yatırımcılar için disiplinli bir portföy öneriyor.

TAHVİL

Erciyas Çelik Boru, %63 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Erciyas Çelik Boru, 06.05.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 175.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %53 olurken, bileşik faizi de %63’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 120 gün vadeli olup ödeme tarihi 04.09.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %17,42 olacak.

% 53 YILLIK BASİT FAİZ

7 Mayıs günü Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Erciyas Çelik Boru’nun çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı, TLREF’in 4,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 07.05.2025 olurken piyasada TRFERCY92518 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÇİMBETON

Aydın’daki incelemede aykırı bir durum tespit edilmedi. Malatya’daki inceleme ise sürüyor

Rekabet Kurumu tarafından Aydın bölgesine yönelik olarak yürütülen soruşturmada Çimbeton’un rekabete aykırı herhangi bir işleminin olmadığı tespit edildi. Rekabet Kurumu tarafından yapılan incelemede firma aleyhine herhangi bir bulguya rastlanmazken idari para cezasını gerektirecek bir durumun da olmadığı ifade edildi. Rekabet kanunları, firmalar arasında rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uygulamaları yasaklıyor. Bu çerçevede başlatılan soruşturmada, Çimbeton’un Aydın’daki faaliyetlerinin rekabet kurallarına aykırılık taşımadığı sonucuna varılmış olması, şirket açısından önemli bir hukuki rahatlama anlamı taşıyor. Şirketin Malatya bölgesine yönelik benzer kapsamlı soruşturması ise devam ediyor. Mevcut sonuç, Çimbeton’un kurumsal itibarını güçlendirdi.

MOBİLTEL İLETİŞİM

Robot süpürge pazarında ortaklık geliştiriyor. Türkiye pazarına yeni ürünler getirmek istiyor

Mobiltel İletişim, küresel tüketici elektroniği markası Anker ile Türkiye pazarında iş birliğine gidiyor. İmzalanan gizlilik sözleşmesiyle, Anker markalı IoT odaklı robot süpürgelerin Türkiye’deki satışı Mobiltel tarafından yürütülecek. İş birliği, Türkiye›de 2025 yılı için 30 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen robot süpürge pazarında önemli bir konum elde etmeyi hedefl iyor. Anker, halihazırda ABD, İngiltere, Avustralya, Japonya ve Hollanda gibi gelişmiş pazarlarda robot süpürge segmentinde üst sıralarda yer alıyor. 200 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Anker’in yüksek marka bilinirliği ve Mobiltel’in yerel pazar tecrübesi, Türkiye’de güçlü bir sinerji oluşturması hedefl eniyor. Bu kapsamda yalnızca ithalat değil, ilerleyen süreçte yerli üretim de gündemde.

ÖZYAŞAR TEL

Malatya’daki GES projesi için ÇED belgesini aldı. İhtiyacını yenilenebilir enerjiyle karşılayacak

Özyaşar Tel, Malatya Doğanşehir’de hayata geçirmeyi planladığı 8,073 MWm / 7,000 MWe kapasiteli GES yatırımıyla ilgili Bakanlıktan ÇED Belgesini aldı. Projeyle ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapıldığı belirtilirken Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemlerin yeterli görüldüğü belirtildi. Güneş enerjisi santralleri, Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde stratejik yatırımlar arasında yer alıyor. ÇED süreci, bu tür yatırımların çevreye olan etkilerini önceden değerlendirmeyi ve projelerin çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmasını amaçlıyor. Santral, Özyaşar Tel’in enerji üretiminde kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik sürdürülebilir adımlar attığını gösteriyor.