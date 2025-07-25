Faiz düşüşü borsada alımları güçlendirdi

Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle birlikte büyük ölçekli şirket hisselerinde alımlar hızlandı. BIST 30’daki 29 hisse değer kazandı. Koç Holding ve Tofaş gibi hisselerde günlük artış yüzde 3’ü aştı. Anadolu Efes dışındaki tüm hisselerde yükseliş gözlendi. Endekste geniş tabanlı bir toparlanma gözlendi.

Bankalar ilk tepkiyi verdi

Düşen faizler bankacılık hisselerinde alımları motive etti. Garanti, Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi %2’ye yakın yükseldi. Yatırımcılar, faiz indirimiyle birlikte bankaların portföylerinde değer artışı bekliyor. Bu hareket, kısa vadeli fiyatlamaların yeniden pozitif seyre geçtiğini gösterdi.

Tüketim ve perakende öne çıktı

Düşük faiz ortamı, iç talep beklentilerini de destekledi. Migros ve Bim gibi tüketim odaklı hisselerde %2,5’i aşan yükselişler görüldü. Alım gücü ve tüketim eğiliminin artacağı beklentisi bu hisselere ilgiyi artırdı. Faiz indirimi sonrası risk iştahı özellikle iç piyasaya yönelik sektörlerde etkisini daha net gösterdi. Sadece birkaç hisse dışında endeksler ağırlıklı yükselişteydi. Bu da piyasanın kararı olumlu karşıladığını gösteriyor. Faiz indirimi, BIST 30’un tamamında geniş çaplı bir toparlanma dalgası başlattı.

Sanayi şirketlerinde yükseliş

Faiz indirimi sonrası yalnızca iç tüketime değil, üretim ve ihracat odaklı şirket hisselerine de alımların yayıldığı görüldü. Ereğli, Şişecam ve Ford Otosan gibi sanayi devlerinde pozitif fiyatlamalar dikkat çekti. Faiz indiriminin etkisi sadece beklentide değil, fiyatlara da hızla yansıdı.

ZEYNEP’E SOR

PORTFÖY YÖNETİMİ Mİ, KENDİ KENDİNE YÖNETİM Mİ?

Portföy yönetimi; uzmanlık, zaman tasarrufu, çeşitlendirme, performans takibi. Maliyet, kontrol kaybı, kişiselleşme eksikliği, şeffaflık sorunu.

Kendi kendine yönetim; tam kontrol, düşük maliyet, esneklik, kişisel hedefl ere uyum. Bilgi eksikliği riski, duygusal kararlar, disiplinsizlik.

Yıl sonu hedefleri oldukça iddialı. Bu hedefl ere ulaşması için projelerdeki etkinliğini artırmalı

Girişim Elektrik’in yıl sonu hedefi hakkında bilgi alabilir miyim? / Sercan Şengöz

Sercan, Girişim Elektrik’in yıl sonu için öngördüğü hasılat 640 milyon dolar seviyesinde. Bu tutar geçmiş yıllara göre oldukça iddialı bir büyüme hedefi içeriyor. Şirket geçen yıl 420,4 milyon dolar gelir elde ederken bu yılın ilk çeyreğindeki geliri de 109,6 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Yıl sonu net kâr hedefi ise 89,6 milyon dolar olarak belirtildi. Geçen yıl oluşan kâr tutarı ise 37,2 milyon dolar seviyesinde. İlk çeyrek veriler göz önünde bulundurulduğunda yıl sonu için iddialı ve büyüme odaklı bir finansal yol haritası çizdiği söylenebilir. Hedefin yakalanabilmesi için yurt içi ve yurt dışı projelerde etkinliğini artırması şart.

Otomotiv sektörü ilk yarıda üretim tarafında geriledi. Bundan olumsuz etkilenmesi beklenmeli

Tofaş Oto’nun ikinci çeyreği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şirket sizce ne yapar? / Ömer Gezmiş

Ömer, Tofaş yılın ilk üç ayında satışlarını %45 düşürerek 26,7 milyar TL’ye geriletti. Aynı dönemde esas faaliyetlerinden zarara dönerken dönem sonunda 140 milyon TL net zarar yazdı. Öte yandan otomotiv üretimi ilk 6 ayda yıllık %0,1 geriledi. Aynı dönemde otomotiv pazarı ise %5 arttı. Bu durum üretim ayağında hareket olmamakla birlikte pazarda kısmı bir büyümenin olduğuna işaret ediyor. Ancak bu satışların Türkiye’de üretimi olmayan firmalardan kaynaklı olma ihtimali öne çıkıyor. Bu da Tofaş’ın ikinci çeyrekte de gelir ve kârı üzerindeki baskının devam etmesine yol açma ihtimalini artırıyor. Altı aylık bilançosunu ise 28 Temmuz’da açıklıyor.

YATIRIM FONLARI

Hedef Portföy’ün KSA fonu kısa vadeli hedeflerle yıllık %62 getiriye ulaştı

Kısa Vadeli Serbest (TL) Fonu (KSA), toplam 7,65 milyar TL’lik büyüklüğüyle kısa vadeli yatırım alternatifl eri içinde dikkat çekici bir performans sergiledi. Fon, ağırlıklı olarak TL mevduat (%32), finansman bonosu (%29) ve Takasbank işlemleri (%20) gibi düşük riskli enstrümanlara yatırım yapıyor. Yüzde 58,38 doluluk oranıyla aktif şekilde değerlendirilen fonun 3.152 yatırımcısı bulunuyor. Son bir yılda %61,77 getiri sağlayan KSA fonu, düşük risk değerine rağmen mevduat üstü kazanç arayan yatırımcılar için etkileyici bir alternatif sundu. Faiz oranlarının yüksek seyrettiği konjonktürde kısa vadeli ve temkinli pozisyonlar önem kazanırken, fonun bileşimi bu koşullara iyi adapte olmuş görünüyor. Fon, özellikle kısa vadeli likidite ihtiyacı olabilen yatırımcılar için, alternatif sunuyor.

TAHVİL

Quick Finansman, %47,81 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Quick Finansman, 21 Temmuz 2025 günü tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan tahvilin, yıllık basit faizi %48 olurken, bileşik faizi de %47,81’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli tahvil 372 gün vadeli olup ödeme tarihi 29 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %48,92 olacak.

%48 YILLIK BASİT FAİZ

22 Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,57 seviyesinde bulunuyor. Quick Finansman’ın çıkardığı tahvilin yıllık %48 basit faiz oranı, TLREF’in 2,43 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvilin vade başlangıç tarihi 22 Temmuz 2025 olurken tahvil piyasada TRSQUIC72621 ISIN kodu ile işlem görecek

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GALATASARAY

Ana ortak Kulübün Florya’daki arsasında proje geliştiriliyor. Oluşacak gelir Kulübe gidecek

Galatasaray Sportif, %66,90 ana ortağı Galatasaray Spor Kulübü’ne ait Florya’daki arsa için yeni bir proje sürecinin başlatıldığını duyurdu. Buna göre, Florya arsası üzerinde Kulüp ile yüklenici firma arasında bir hasılat paylaşım sözleşmesi imzalandı. Söz konusu anlaşmayla, Kulübün taşınmazı üzerinden gelir yaratma hedefi devreye alındığı anlaşılıyor. Hasılat paylaşımı yöntemi, Kulüp açısından ilk yatırım yükünü azaltırken uzun vadeli nakit akışı yaratma potansiyeli sağlayacak. Ancak ana ortağa ait olması nedeniyle söz konusu arsa üzerinden gerçekleştirilecek projeden ötürü Galatasaray Sportif’e herhangi bir nakit akışı beklenmemeli. Açıklamada anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Kulübün kurumsal sitesinden bilgi alınabileceği ifade edildi.

KALYON GÜNEŞ TEK.

TOPCon plus güneş hücresi üretim hattı seneye devreye giriyor. Yardımcı tesis için de anlaştı

Kalyon, 2026 yılı başında devreye almayı planladığı 1.100 MW kapasiteli TOPCon plus güneş hücresi üretim hattı için yardımcı tesis sistemleri yatırımına gidiyor. Bu kapsamda uluslararası bir teknoloji firmasıyla anlaşmaya vardı. Söz konusu tesisler, üretim hattının verimli ve kesintisiz çalışmasını sağlayacak. Yardımcı sistem yatırımı, sadece teknolojik destek değil, aynı zamanda yerli tedarik zincirinin gelişimini de destekleyecek yapıda kurgulandı. Bu yönüyle, yatırımın sektöre yalnızca üretim değil, yan sanayi desteği ve ekosistem oluşumu bakımından da katkı sunması bekleniyor. TOPCon plus teknolojisi, geleneksel hücrelere göre daha yüksek verim ve düşük üretim kaybı sunuyor. Firma, yalnızca üretim hacmini değil kaliteyi de artırarak rekabetçi bir yapıya yöneliyor.

SELÇUK GIDA

Birleşme sürecini başlattı. Ardından da ünvan ve faaliyet konusunun değiştirilmesi var

Selçuk Gıda, Dünya Yatırım Holding ile birleşme sürecini başlattı. Süreç sonunda Dünya Holding’in tüm aktif ve pasifl eri Selçuk Gıda’ya geçecek. Bu kapsamda Dünya Holding ortaklarına 1 TL nominal değerli pay karşılığında 0,12 adet Selçuk Gıda hissesi verilecek. Buna göre artırılacak sermaye 14,7 milyon TL olacak ve bu miktar kadar hisse Dünya Holding hissedarına geçecek. Selçuk Gıda, bu birleşmeyle daha geniş bir portföy yapısına ulaşmayı ve ölçek ekonomisinden fayda sağlamayı hedefl iyor. Bununla birlikte birleşme sonrasında şirketin ünvan ve faaliyet konusu da değişecek. Ancak bu sürecin gerçekleşebilmesi için öncelikle SPK, Ticaret Bakanlığı ve ilgili düzenleyici kurumların onayından geçmesi gerekiyor. Şirket yeni açılım ile birlikte güçlü bir sinerji yakalamaya çalışıyor.