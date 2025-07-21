Faaliyet kârı güçlüler daha fiyatlanmadılar

BIST 100’de PD/EFK oranı düşük olan şirketler dikkat çekiyor. Bu şirketler güçlü operasyonel performanslarına rağmen piyasa tarafından henüz fiyatlanmış değil. Bu durum, değer yatırımcılarına önemli fırsatlar sunuyor.

Piyasa Değeri / Esas Faaliyet Kârı (PD/EFK), bir şirketin piyasa değerinin, o şirketin esas faaliyet kârına oranını ifade ediyor. Oran, yatırımcıya şirketin faaliyetlerinden elde ettiği esas faaliyet kârına göre ne kadar değer biçildiğini gösterir. Düşük oran hissenin ucuz olabileceği anlamına geliyor. BIST 100 içerisinde oranı düşükler arasında ilk sırada holding ve tüketim firmaları öne çıkıyor. Anadolu Grubu Holding 2,09 ile ilk sırada yer alırken, Ülker 2,98 ile onu takip ediyor.

Sanayi ve enerji farkı

Piyasa her zaman gerçek değeri yansıtmıyor. Bazen büyüyen sektörlerdeki güçlü oyuncular geri planda kalabilir. Katılımevim, Limak Doğu Anadolu, Anadolu Efes, Aksa Enerji, Girişim Elektrik ve Yeo Teknoloji gibi hisseler düşük oranlarla işlem görüyor. Bu durum yatırımcıya “Risk mi yoksa fırsat mı?” sorusunu sorduruyor. Neticede çarpanlar, beklentinin ve sabrın aynasıdır. Pegasus 6,87, Türk Telekom 7,17 ve THY 7,30 seviyelerinde bulunuyor. Yüksek faaliyet kârlılığına rağmen oranları hâlâ 10’un altında. Bu tablo, orta vadeli değerlenme potansiyelinin sürdüğünü gösteriyor.

Yüksek ciro düşük çarpan

Kazandıran hisselerde görülen düşük PD/EFK oranları, değer yatırımcıları için güçlü bir sinyal olabilir. Neticede kazanca rağmen oranın hâlâ düşük kalması, fiyatın potansiyeli tam yansıtmadığını gösterir. Tüpraş, Coca Cola ve Mavi’nin oranı 9’un altında.

ZEYNEP’E SOR

KATILMA BELGESİ Mİ, YATIRIM BELGESİ Mİ?

Katılma belgesi; fon temsili, profesyonel yönetim, likidite, çeşitlendirme. Yönetim ücreti, sınırlı kontrol, kısa vade riski, performans riski.

Yatırım belgesi; geniş kapsam, gelir amaçlı, takas edilebilirlik, çeşitlilik, değişken yapı. Sınırlı likidite ve karmaşık vergilendirme riski.

Düzenli temettü ödüyor. Geçtiğimiz martta, bugüne kadarki en yüksek temettü ödemesini yaptı

İş Yatırım’ın kötü bir performansı var. Yüksek kâr payı verdiği halde neden yükselmiyor? / Fatih Kılıç

Fatih, İş Yatırım, yılbaşından bu yana %5 değer kaybetti. Oysa ki şirket, düzenli nakit temettü ödemesi yapıyor. Son olarak da geçtiğimiz mart ayında 8,9 milyar TL kâr payı dağıttı. Bu tutarla, kâr dağıtım oranı %154’e çıkarırken hisse başına temettü miktarı da 5,67 TL’ye yükseldi. Yatırımcılar temettü ödemesini çoğunlukla pozitif bir gösterge olarak değerlendirir. Dahası yüksek artış teşvik unsuru olabilmekte. Ancak piyasanın genel olarak zayıf bir seyir izlemesi hisse üzerinde de baskıya yol açabilmekte. Bu durum mevcut temettü politikasının tek başına hissenin performansını yükseltmesine yeterli olmaması gibi bir etkiye sebep oluyor.

Görüşmeler halen devam ediyor. Pay alımı halinde Avrupa pazarındaki ağırlığı artacak

THY’nin İspanya’da yeni bir yatırıma gideceği açıklandı. Son durumu öğrenebilir miyim? / Kadir Akyol

Kadir, THY küresel havacılık sektöründeki konumunu daha da güçlendirmek ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla çeşitli büyüme fırsatlarını yakından takip ediyor. Bu çerçevede, Air Europa ile yakından ilgilendiğini ve görüşmelerde bulunduğunu paylaştı. Ancak henüz resmi bir anlaşma söz konusu değil ve yatırımın değerlendirilmesi süreci devam ediyor. Hisse alım işleminin gerçekleşmesi halinde Avrupa pazarındaki etkisinin artması mümkün olabilecek. Air Europa, İspanya’nın önemli havayolu şirketlerinden biri olup Latin Amerika uçuşlarıyla biliniyor. Bu hamle, THY’nin Güney Amerika’ya bağlantılarını güçlendirmesi açısından önemli.

YATIRIM FONLARI

Ziraat Portföy’ün ZP8 fonu, katılım perspektifiyle yıllık %57 getiri elde etti

Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest Fonu (ZP8), portföyünün %86,6’sını TL katılma hesaplarında değerlendirerek faizsiz finans ilkelerine uygun bir yapı sunuyor. 54,5 milyar TL toplam portföy büyüklüğüne sahip olan fon, % 20,4 doluluk oranına ve %1,43 pazar payına sahip. Yatırımcı sayısı ise 5.477’ye ulaşmış durumda. Risk düzeyi 1 seviyesinde olan ZP8, düşük oynaklık ve istikrarlı nakit akışı arayan yatırımcılara hitap ediyor. Yılbaşından bu yana %26,7 ve son bir yılda da %56,9’luk performansa ulaşan ZP8, katılım esaslı yatırım ürünleri arasında yüksek getiriperformans dengesini iyi yansıtan fonlar arasında bulunuyor. Hızlı likide dönmeyi önemseyen ve faizsiz finans prensiplerine göre hareket eden yatırımcılara hitap ediyor. Geçtiğimiz nisandan bu yana düzenli nakit girişi sağlıyor.

TAHVİL

Derlüks Yatırım, %64,56 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Derlüks Yatırım, 17 Temmuz 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 30.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %53 olurken, bileşik faizi %64,56’ya denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 90 gün vadeli olup ödeme tarihi 16 Ekim 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %13,07 olacak.

%53 YILLIK BASİT FAİZ

17Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,58 seviyesinde bulunuyor. Derlüks Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı, TLREF’in 7,42 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 18 Temmuz 2025 olurken piyasada TRFDDSTE2525 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DARDANEL

Euro cinsindeki kredisini kapattı. Aynı bankadan 3 yıl vadeli dolar kredisine geçiş yaptı

Dardanel, Denizbank’ta bulunan 78 milyon euro tutarındaki grup limitli kredisini kapattığını duyurdu. Söz konusu gelişmenin hemen ardından, şirkete Denizbank tarafından 31.792.246 dolar tutarında, 3 yıl vadeli yeni bir nakit kredi limiti tahsis edildi. Şirketlerin kredi yapılandırmalarında döviz cinsi, vade ve maliyet unsurları önem taşır. Dardanel’in euro bazlı borcunu kapatarak yerine dolar cinsinden yeni bir kredi sağlaması, kur ve faiz dengelerine göre optimize edilmiş yeni bir finansal strateji uyguladığını gösteriyor. Üç yıl vadeli yeni kredi hem nakit akışını daha esnek yönetme hem de uzun vadeli yatırımlar için kaynak yaratma imkânı sağlayabilecek. Ayrıca bankalarla sürdürülen bu tür yapıcı ilişkiler, şirketin finansal güvenilirliğini de destekleyebilecektir.

PANELSAN

Kazakistan yatırımında hat siparişini verdi. Aldığı sertifikayla birlikte rekabet gücü arttı

Panelsan, Kazakistan’ın Astana şehrinde kurmayı planladığı yeni fabrikaya ilişkin hat siparişi sözleşmesini imzaladı. Bu adımla birlikte yurtdışı yatırımında yeni bir aşamayı geçmiş oldu. Şirket ayrıca sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının sonucu olarak, uluslararası yeşil bina standardı olan LEED sertifikasını almaya hak kazandığını duyurdu. LEED, enerji verimliliği, atık yönetimi, iç mekân kalitesi ve malzeme seçimi gibi birçok kritere dayanan çevre dostu yapı sertifikası olup, prestijli bir sürdürülebilirlik göstergesi olarak kabul ediliyor. Panelsan’ın sertifikayı alması uluslararası düzeyde tanınmasını destekliyor. Bu noktada Kazakistan’daki üretim tesisi, yeni pazarlara erişimi kolaylaştırırken, LEED sertifikası da rekabetini kolaylaştıracak.

KIZILBÜK GMYO

Mahkemenin şirket lehine verdiği ret kararı temyiz aşamasında. Danıştay tedbire gerek görmedi

Arzum Ev Aletleri, finansal yükümlülüklerini azaltmak ve işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla A Grubu pay sahiplerinden 51 milyon TL tutarında yeni bir faizsiz borç aldı. Böylece ortaklardan sağlanan toplam faizsiz borç tutarı 102 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, olağanüstü bir ekonomik gelişme yaşamaması halinde bu tutarı 2025 yılı içerisinde geri ödemeyi planlıyor. Şirket ortaklarından sağlanan faizsiz borçlar, özellikle kısa vadeli finansal rahatlama ve nakit döngüsünü desteklemek açısından sık başvurulan bir iç kaynak yöntemi olarak öne çıkar. Bu tür işlemler, dış borçlanma maliyetlerine katlanmadan likidite sağlamasına imkân tanımakta. Aynı zamanda ortakların şirkete olan güvenini göstermesi açısından yatırımcılar tarafından da genellikle olumlu karşılanmakta.