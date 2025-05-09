Cem Boyner: Bu ülkede akşamüzeri ya da yarın ile ilgili hiçbir şeyi kestiremezsiniz

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Türkiye’de iş yapmanın temel maliyet kalemlerinin artık öngörülemez bir hal aldığını ifade eden Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su Cem Boyner, kur, faiz, kira ve ücret gibi en büyük dört giderin tamamen kendi kontrollerinin dışında olduğunu vurguladı. Bu ülkede akşamüzeri ya da yarın sabah ile ilgili hiçbir şeyi kestiremezsiniz” diyerek belirsizliğe dikkat çeken Boyner, perakendecilerin ayakta kalabilmek için müşteriye sürekli yeni çözümler sunmak zorunda olduklarını söyledi.

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da en büyük ticari gayrimenkul geliştirme yönetim ve danışmanlık şirketlerinden olan ECE, Türkiye’deki 25. yılını 14. Perakende ve Gayrimenkul Zirvesi’nde kutladı. Perakende ve gayrimenkul dünyasının önemli aktörlerinin de katıldığı gecede Cem Boyner de ‘Geçmişten geleceğe: Türkiye perakende sektörünün dönüşümü’ konulu bir konuşma yaptı.

Konuşmasında perakende sektörünün yıllar içinde yaşadığı değişimi kendi tecrübelerinden de yola çıkarak anlatan Boyner, kendisini bir perakendeci olarak ilk deneyimini Osmanbey’de küçük yaşta ürünleri askıya asarak yaşadığını anlattı. Boyner, “Ancak müşteriler ile ilişki kurmaktan çekiniyordum. Bir müşteri bir cekete bakarken uzaktan babamın sesini duydum, ‘Oğlum o ceket sen kımıldamazsan kendi kendini satmayacak’ dedi. Aile olarak 80-85 senelik bir perakende geçmişimiz var. Başından beri müşteri biriktiriyoruz. İki gözünüz varsa biri ürün ve hizmette, diğeri müşteride daima” dedi. Şirket olarak bakıldığında en önemli 4 giderlerinin faiz, kur, ücretler ve kiralar olduğunu dile getiren Boyner, bu 4 unsur üzerinde de hiçbir hakimiyetleri olmadığını vurgulayarak, “Kuru piyasadan takip edemiyoruz, kararlar veriliyor. Faiz de, ücretler de, kiralar da öyle. En önemli 4 unsur bizim kontrolümüzde değil” dedi.

Yapay zekanın sektöre etkisine de değinen Boyner, söz konusu teknolojinin de etkisi ile tahminlemenin de ötesinde müşterilerin alım kararlarını yönlendirmenin çok büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Boyner, “Kur, faiz, ücret ve kiralardan oluşan 4 ana faktör çantada keklik değil artık.

“Faizler 30’a iner diye bütçe yapmışım çıkmış 60’a”

Hiçbir şeyi kestiremiyorsun. Yarın sabahla ilgili hiçbir şeyi kestiremezsin. Akşamüzeri ile ilgili hiçbir şey kestiremezsin bu ülkede. O zaman tek oyun alanı kalıyor. Oyun alanında şartları sonsuza kadar zorlamamız lazım. Müşteri ile tek vücut olmamız lazım. Şapkadan tavşan çıkarmak lazım sürekli. AVM’de en iyi yeri başka markaya verdiler diyelim ne yapacağım bekleyecek miyim? Hele Türkiye gibi bir ortamda. Ne bekleyeceğim, kurlar mı aşağı inecek? Faizler 30’a iner diye bütçe yapmışım çıkmış 60’a. Niye önemli, herkes kredi kullanmıyor. Fark etmez ki ben malı bir ay erken sokarsam bir ay boyunca o para değerini kaybedecek. O kadar mikro çalışıyoruz ki sıfır hata neredeyse. Sıfır hata olan bir yerde sıfır kırıntı bırakabilirsiniz. Böyle bir ortamda başka türlü olma şansımız yok. Tek başına bir cacık olmuyor, el ele tutuşursak çok büyük sonuçlar ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

■ Enflasyon düşüşe geçse de tüketici geleceğe pozitif bakmıyor

ECE Marketplaces CEO’su Joanna Fisher da 14. Perakende ve Gayrimenkul Zirvesi’ne katıldı ve gecede Ticari Gayrimenkulün Geleceğini Şekillendirmek konulu bir konuşma yaptı. CEO Fisher, enflasyonun kendilerini her yönden mahvettiğini anlattı. Özellikle Türkiye’de çok yüksek olduğunu belirten Fisher, “Enflasyon azalan bir trendde ve bu bizim için önemli. Ama tüketici geleceğe pozitif bakmıyor Türkiye’de. Ekonomik açıdan durumlar iyi ama tüketicilerin hissiyatı çok daha önemli. Tek zorluk belirsizlik ve tüketici ne olacağını kestiremiyor. Geleceği göremediği için de para harcamıyor. Perakende ve gayrimenkulün istikrarlı ve pozitif bir ortama ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

■ ECE, Türkiye’de 25. yılını doldurdu

ECE Türkiye Eş Genel Müdürleri Semet Yolaç Canlıel ve Nuri Şapkacı, Bir vizyonun izinde: 25 yıllık tutku ve emek konulu konuşma yaptılar. Dünya genelinde 7 milyon metrekarelik kiralanabilir alana sahip olan şirketin yönettiği mağaza sayısı 20 bini buluyor. ECE merkezlerinde yıllık perakende satış hacmi 21,4 milyar Euro’ya ulaşıyor. Almanya’da 90 alışveriş merkezi işleten ECE, uluslararası alanda da 40 alışveriş destinasyonu ve Metro Group ile ortaklık içinde 70 perakende parkı yönetiyor. ECE, Türkiye’de ise 2,5 milyar Euroluk portföy büyüklüğüne ulaştı. 10’u faaliyette ve 3 inşaat aşamasında AVM yöneten şirket, 615 bin metrekare kiralanabilir alanla faaliyet gösteriyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 45 bin metrekarelik kiralama gerçekleştirirken, alışveriş merkezlerindeki doluluk ve tahsilat oranlarını yüzde 100’e yaklaştırdı. ECE, 2024 yılı boyunca toplam 87 milyon ziyaretçiyi AVM’lerinde ağırladı.