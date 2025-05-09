Sanayinin elektrik tüketiminde dikkat çeken düşüş eğilimi

MEHMET KAYA/ANKARA

Ekonomik aktivitenin ve büyümenin işaretlerinden sayılan elektrik tüketimine yönelik ilk çeyrekte manzara genel olarak artışa işaret etse de sanayi ve ticaret kesimindeki işaretler durgunluk, hatta düşüş eğilimini gösteriyor. Elektrik tüketimine yönelik tüketici bazında EPİAŞ verileri ile EPDK verilerinin hem kapsamı, hem de uzlaştırma ve veri giriş gecikmeleri gibi nedenlerle revizyonlar görülebiliyor.

EPDK’da sanayinin payı 1,84 puan geriledi

EPDK’nın 2025 Ocak-Şubat verilerine göre Türkiye’de faturalanan elektrik tüketiminde Türkiye genelinde yüzde 4,7 artış yaşanırken sanayi elektriği tüketiminde ise yüzde 0,18 ile çok sınırlı bir artış görüldü. Ana artış ise sulamadan kaynaklandı. Sulamada iklim ve hava koşulları kadar, son dönemde yasal düzenlemeler sonrası daha önce kayıt dışı olan tüketimlerin kayıt altına alınması da etkili oldu. EPDK verilerinde Ocak-Şubat dönemi artışta başta tarım ve mesken tüketimi başta olmak üzere, sanayi dışındaki unsurların etkili olduğu görülüyor. Toplam tüketim içinde sanayinin payı Ocak-Şubat 2025 döneminde bir önceki yıla göre 1,84 puan gerileyerek 40,78’e geriledi.

EPİAŞ’ta gerileme eğilimi dikkat çekiyor

Enerji Piyasaları İşletme şirketinin (EPİAŞ) verilerinde ise belirgin bir düşüş eğilimi var. Burada yayımlanan verilerde dağıtım şirketleri kaynaklı girişler etkili olduğu için başta faturalama dönemi farklılıkları gibi ölçüm zamanı kaymaları, henüz kesinleşmemiş tüketimler gibi nedenlerle ilerleyen zamanlarda aylık verilerde ciddi revizeler görülebiliyor. Yine de eğilimi göstermesi açısından önemli. EPİAŞ verilerinde büyük oranda kesinleşmiş Ocak ayı verilerinden itibaren düşüş eğilimi belirgin olarak görülüyor. Örneğin Ocak 2025’te sanayi elektriği tüketiminde, bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 19,85’lik düşüş gözleniyor. Mesken, ticarethane gibi yüksek tüketim gruplarında da gerileme var. Sadece ocak ayında toplam tüketimde de yüzde 9’luk bir gerileme izleniyor.

EPİAŞ Ocak-Mart dönemi toplam tüketim verisinde de gerileme eğilimi belirginleşiyor. Toplam tüketimdeki gerileme yüzde 10,67, sanayideki gerileme yüzde 25,11, ticarethanelerdeki gerileme ise yüzde 8,81’e kadar ulaşıyor. Bu oranlar revize edilecek olsa da genel eğilimin düşüş yönünde olduğu gözleniyor.