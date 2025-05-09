“PACT” ile döngüsel ekonomiye 1 milyon dolarlık yatırım

Coca-Cola Vakfı tarafından başlatılan ve GETF tarafından yönetilen PACT programı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 6 ülkede atık yönetimini dönüştürmeyi hedefliyor. Program, yerel girişimlere hibe desteği sağlayarak döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmayı, atık çalışanlarını güçlendirmeyi ve inovatif çözümlerle geri dönüşüm süreçlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Global Environment & Technology Foundation (GETF) tarafından yönetilen ve The Coca- Cola Foundation (TCCF) tarafından oluşturulan “Döngüsel Bir Gelecek İçin Ortaklık” (PACT), döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak ve atık geri kazanımını iyileştirmek amacıyla Avrasya ve Orta Doğu genelinde çözümlere ve hizmet sunum modellerine yatırım yapan bir döngüsel ekonomi fonu.

PACT’in ilk aşaması kapsamında, Azerbaycan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve Özbekistan’da yüksek etki yaratan girişimler desteklenecek.

İnisiyatif, yeni nesil atık toplama şirketlerine destek vererek kapıdan kapıya toplama altyapısını güçlendirmeyi, geleneksel atık şirketlerini ileri teknoloji yatırımlarıyla dönüştürmeyi ve verimliliklerini artırmayı amaçlıyor.

Coca-Cola Vakfı’nın sağladığı 1 milyon dolar tutarındaki başlangıç fonuyla desteklenen program, bölgede atık yönetimine yönelik yenilikçi çözüm ve hizmet modellerine yatırım yapmayı amaçlıyor. Küresel Çevre ve Teknoloji Vakfı’nın (GETF) merkezi olarak yöneteceği, TCCF tarafından finanse edilen 100 bin ila 400 bin dolar tutarındaki hibeler, seçilen program ortaklarına aktarıldı.

Programın lansmanı İstanbul’da; proje ortakları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yatırımcı kuruluşlar, atık yönetim şirketleri ve Coca-Cola Sistemi paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Hedef, güçlü değer zincirleri oluşturmak

Coca-Cola Vakfı Başkanı Carlos Pagoaga, “Avrasya ve Orta Doğu’da döngüsel inovasyonu ve atık geri kazanımını iyileştirmeyi amaçlayan PACT programını, partnerlerimizle birlikte başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Hedefimiz, güçlü değer zincirleri oluşturmak, atık toplama alanında çalışanları desteklemek ve atık yönetiminde yenilikleri sürdürmektir. Bu sayede daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemek mümkün olacaktır” dedi.

Küresel Çevre ve Teknoloji Vakfı (GETF) CEO’su Monica Ellis, “PACT Fonu, bölgesel olarak atık toplama süreçlerinde inovasyonu desteklemeyi, atık geri kazanımını iyileştirmeyi amaçlıyor” derken, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Meltem Tol ise şu yorumlarda bulundu:

“PACT programını şu sözlerle değerlendirdi: “The Coca-Cola Company’nin küresel sürdürülebilirlik önceliklerinden biri olan ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasını destekleme vizyonu ile Avrasya ve Orta Doğu’da faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ortaklıklar geliştiriyor, projeler yürütüyoruz. Bu vizyondan yola çıkarak geliştirilen Döngüsel bir Gelecek İçin Ortaklık programı ile toplama ve geri dönüşüm alanında iş birliği yaptığımız tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı amaçlıyoruz.”

Türkiye’deki program ortağı: TO-KA

PACT inisiyatifi Türkiye’de, ambalaj atıklarının kaynağında, temiz ve ayrı toplanmasını teşvik eden, tüm süreci kayıt altına alarak izleyen ve toplanan ambalaj atığını değere dönüştüren sürdürülebilir dijital atık yönetim platformu TO-KA iş birliğinde yürütülecek. Bu iş birliği kapsamında toplanan PET atıkları, geri dönüşüm yöntemi ile yeniden işlenerek rPET olarak Coca-Cola’nın ambalaj döngüsüne kazandırılacak.