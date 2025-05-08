Hesabına erişim engeli getirilen İmamoğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan ve X hesabına erişim engeli getirilen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İmamoğlu mesajında, "Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var #İmamoğluHerYerde" ifadelerini kullandı.

"Propoganda mahiyetinde paylaşımlara yer verildi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkında mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı "X" sosyal medya hesabından TCK'nın 214. (Suç işlemeye tahrik) maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği, yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheliye ait hesabın tamamına erişimin engellenmesine dair karar verilmiş ve karar uyarınca erişim engeli bugün itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, https://t.co/v5G8f6l0DH linki ile 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma… pic.twitter.com/79k546UIwD — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 8, 2025

İletişim Başkanlığından açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, 'https://x.com/ekrem_imamoglu?s=21' linki ile 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK'nın 214'üncü maddesinde düzenlenen 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştır.

"Kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisi yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/2 delaletiyle aynı kanunun 8/A maddesi uyarınca karar verilmesi, kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne (ESB) gönderilmesi talep edilmiştir" denildi.

Söz konusu talebin İstanbul 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce incelendiği belirtilerek, "Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek, 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1 ve 3'üncü fıkraları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine, kararın bir örneğinin 5651 Yasanın 8/A maddesinin 1'inci fırkası uyarınca gereği yapılmak üzere BTK ve ESB'ye gönderilmesine, kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine, 2 hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağına 24 Nisan 2025 tarihinde karar verilmiştir. X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Erişim engeline itiraz

X'in avukatı Gönenç Gürkaynak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada engel kararına itiraz ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu 8. Sulh Ceza Hakimliğinin Sayın Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının tamamına erişim engeli getiren 2025/4361 D. İş sayılı kararına karşı İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğine 27 sayfalık itiraz dilekçem ve ekleriyle beraber toplam 765 sayfalık itiraz dosyam sunulmuştur."

Yavaş: Bu hesabım onun adına kullanılacaktır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medyadaki bir hesabından İmamoğlu'nun mesajlarının paylaşılabileceğini duyurdu. Yavaş şöyle dedi: "Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz.

Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır."