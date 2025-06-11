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Ferdi Zeyrek soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi adliyeye sevk edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan havuz bakımını yapan Y.Ö. ve site güvenlik işlerinden sorumlu A.S. adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Ferdi Zeyrek soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi adliyeye sevk edildi
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6 Haziran gecesi saat 23.35 sıralarında evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine inen Başkan Zeyrek, burada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun ardından, havuzun bakımını yaptığı belirlenen Y.Ö. ile kaçak akım olduğunu bildirmediği öne sürülen site içerisinde bakım ve güvenlik işleri ile ilgilenen A.S. dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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