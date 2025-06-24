Beyin kanaması geçiren akademisyen Canan Dağdeviren: Mucize yaşadım, literatüre girebilir

Forbes dergisinin 2015 yılında "30 Yaş Altı En Etkili 30 Bilim İnsanı" listesinde yer verdiği Canan Dağdeviren’in beyin kanaması geçirdiği bildirildi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görevli 40 yaşındaki akademisyen, 9 Haziran’da beyin kanaması geçirdikten sonra 12 gün yoğun bakımda kaldı.

Dağdeviren Instagram’daki paylaşımında şunları yazdı:

“Çok tehlikeli bir beyin kanaması geçirdim. 12 gün yoğun bakım ünitesinde yaşadım, 964 adet ilaç kullandım. Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile..

Hala hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara. Ayrıntıları belki sonra kitaplaştırırım; çünkü bir mucize yaşadım. Doktorlarım kanama sonrası durumuma inanamadılar, makale yazıp bu görülmemiş olayı literatüre kazandıracağız dediler.

Lab müdürüm David, beyin cerrahı kardeşim Emre ve tanımadığım Asyalı yaşlı amca beni hayata bağladı. Hastaneye yetişebilecek en doğru yerdeydim, çok şanslıyım. Yüce Tanrı ve hayatına dokunduğum insanlar beni korudu; buna kalpten inanıyorum.

"Yolum uzun, heyecanım yüksek"

Ölümü teğet geçtim, çok şükür diyorum. Can oğlum, değerli eşim Murat, Dağdeviren ve Mercan (Hüseyin babam, Seher annem, İnci ablam) ailelerim, candan sevdiklerim, arayıp merak edenler, sesini duyuranlar, mesajlar atanlar ve yarım kalan projelerim için yeniden hayata merhaba dedim; 1’inci yaş günüm kutlu olsun Yolum uzun, heyecanım yüksek, gençliğim var! Seni ve azmini seviyorum, Canan; bunu hiç unutma.”