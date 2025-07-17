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Kamu işçisi zam eyleminde! Marmaray seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Kamu işçilerinin zam görüşmelerinin sonuçlanmaması nedeniyle 1 günlük iş bırakma eylemi yapılıyor. Ulaşımda başlayan eylemler Marmaray seferlerini etkiledi. İstanbul’da makinistlerin katıldığı grev nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Haber Merkezi
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Kamu işçisi zam eyleminde! Marmaray seferlerinde aksamalar yaşanıyor
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Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin zam görüşmeleri tıkandı. Görüşmelerin sonuçlandırılmaması nedeniyle pek çok kamu işçisi bugün Türk-İş'in kararıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapıyor.

Marmaray’da aksamalar yaşanıyor

İstanbul'da ise makinistlerin iş bırakma eylemi nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Marmaray'da aksamalar yaşanıyor.

Nefes’in haberine göre bugün sabah saatlerinde Ataköy-Pendik seferlerinde iptaller yaşanırken yalnızca Gebze-Halkalı trenlerinin çalıştığı görüldü. 

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Genel bakım çalışması yapılacağından, Pendik-Ataköy arası çalışan trenlerimiz 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi. 

Teklif kabul edilmedi, eylemler sürecek

Hükümet kamu işçilerine yönelik toplu sözleşmede 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif etmiş, sendikalar bu teklifi kabul etmemişti.

Son olarak dün Türk-İş, "Bu akşam Cumhurbaşkanlığında komisyonla yapılan görüşmenin sonucunda kamu çerçeve protokolü için olumlu bir netice elde edilememiştir. Eylemlerimiz devam etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.

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