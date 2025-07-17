Kamu işçisi zam eyleminde! Marmaray seferlerinde aksamalar yaşanıyor
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinin sonuçlanmaması nedeniyle 1 günlük iş bırakma eylemi yapılıyor. Ulaşımda başlayan eylemler Marmaray seferlerini etkiledi. İstanbul’da makinistlerin katıldığı grev nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin zam görüşmeleri tıkandı. Görüşmelerin sonuçlandırılmaması nedeniyle pek çok kamu işçisi bugün Türk-İş'in kararıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapıyor.
Marmaray’da aksamalar yaşanıyor
İstanbul'da ise makinistlerin iş bırakma eylemi nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Marmaray'da aksamalar yaşanıyor.
Nefes’in haberine göre bugün sabah saatlerinde Ataköy-Pendik seferlerinde iptaller yaşanırken yalnızca Gebze-Halkalı trenlerinin çalıştığı görüldü.
Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Genel bakım çalışması yapılacağından, Pendik-Ataköy arası çalışan trenlerimiz 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Teklif kabul edilmedi, eylemler sürecek
Hükümet kamu işçilerine yönelik toplu sözleşmede 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif etmiş, sendikalar bu teklifi kabul etmemişti.
Son olarak dün Türk-İş, "Bu akşam Cumhurbaşkanlığında komisyonla yapılan görüşmenin sonucunda kamu çerçeve protokolü için olumlu bir netice elde edilememiştir. Eylemlerimiz devam etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.