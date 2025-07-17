Kamu işçisi zam eyleminde! Marmaray seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin zam görüşmeleri tıkandı. Görüşmelerin sonuçlandırılmaması nedeniyle pek çok kamu işçisi bugün Türk-İş'in kararıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapıyor.

Marmaray’da aksamalar yaşanıyor

İstanbul'da ise makinistlerin iş bırakma eylemi nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Marmaray'da aksamalar yaşanıyor.

Nefes’in haberine göre bugün sabah saatlerinde Ataköy-Pendik seferlerinde iptaller yaşanırken yalnızca Gebze-Halkalı trenlerinin çalıştığı görüldü.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Genel bakım çalışması yapılacağından, Pendik-Ataköy arası çalışan trenlerimiz 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Teklif kabul edilmedi, eylemler sürecek

Hükümet kamu işçilerine yönelik toplu sözleşmede 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif etmiş, sendikalar bu teklifi kabul etmemişti.

Son olarak dün Türk-İş, "Bu akşam Cumhurbaşkanlığında komisyonla yapılan görüşmenin sonucunda kamu çerçeve protokolü için olumlu bir netice elde edilememiştir. Eylemlerimiz devam etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.