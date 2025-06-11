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Site yöneticilerinden kritik ‘havuz güvenliği’ uyarısı: Denetim şart

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, konutunun havuz makine dairesinde elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiğinin açıklanması, buralardaki güvenlik tedbirlerini gündeme taşıdı. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, "Havuzun etrafına çit çekmek yetmez, asıl görünmeyen tehlike kablolardadır. Elektrik sistemleri yılda en az bir kez elektrik mühendisleri veya TSE belgeli teknisyenlerce kontrol edilmeli" dedi.

Haber Merkezi
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Site yöneticilerinden kritik ‘havuz güvenliği’ uyarısı: Denetim şart
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Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine yol açan olayın ardından gündeme gelen havuzların güvenliklerine ilişkin, "Havuzun etrafına çit çekmek yetmez, asıl görünmeyen tehlike kablolardadır. Elektrik sistemleri yılda en az bir kez elektrik mühendisleri veya TSE belgeli teknisyenlerce kontrol edilmeli" dedi.

Türkiye'de binlerce sitede güvenlik riski var

Sağır, hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte Türkiye genelindeki binlerce site, apartman ve villa tipi konutlarda kullanılan yüzme havuzlarında ciddi güvenlik risklerinin ortaya çıktığını söyledi.

Havuzların teknik altyapısının önemine dikkati çeken Sağır, "İçinde ciddi bir elektrik altyapısı bulunuyor. Aydınlatmalar, motor daireleri, sirkülasyon pompaları, ısıtıcılar ve otomasyon sistemleri elektrikle çalışır. Bu nedenle standart dışı, denetimsiz uygulamalar ölümle sonuçlanabilecek kadar tehlikeli olabilir" diye konuştu.

"Denetimsiz hiçbir yapı güvenli değildir"

Sağır, denetimin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Su kalitesi ve kimyasal denge oranları günlük test edilerek Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun tutulmalı. Haftalık olarak filtreler temizlenmeli, pompa basınçları kontrol edilmeli. Havuz çevresinde kamera ve kaymaz zemin dışında, elektrik tehlikesine karşı uyarı levhaları da bulunmalı. Havuzun etrafına çit çekmek yetmez, asıl görünmeyen tehlike kablolardadır. Elektrik sistemleri yılda en az bir kez elektrik mühendisleri veya TSE belgeli teknisyenlerce kontrol edilmeli. Denetimsiz hiçbir yapı güvenli olamaz. Bakım sadece temizlik değildir."

Havuzlarda kaçak akım rölesi bulunması gerektiğini vurgulayan Sağır, bu rölelerin, insan hayatını tehdit eden elektrik kaçaklarını milisaniyeler içinde algıladığını ve sistemi devre dışı bıraktığını anlattı. Sağır, aydınlatma, pompa, otomasyon, ısıtma gibi farklı devreler için ayrı ayrı sigorta grupları kullanılması gerektiği bilgisini vererek, havuz etrafındaki tüm elektrikli sistemlerin güvenli şekilde topraklanmış olması ve olası yıldırım riski için yapının uygun paratoner sistemine bağlı bulunması gerektiğini bildirdi.

Ferdi Zeyrek'in vefatına yol açmıştı

Havuzlardaki güvenlik tedbirleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine yol açan kazayla gündeme taşınmıştı.  

Zeyrek'in, ilk incelemeler sonucu, konutundaki havuz sisteminde çıkan arızayı gidermek amacıyla kontrol ettiği havuz makine dairesinde elektrik akımına maruz kaldığı açıklanmıştı. 6 Haziran'da yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan Zeyrek, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, önceki gün hayatını kaybetmiş ve dün düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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