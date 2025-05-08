Özgür Özel duyurdu: İmamoğlu, uluslararası X hesabını "ana hesap" olarak kullanacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, İmamoğlu’nun X hesabının erişime kapatılmasıyla birlikte bundan sonra hangi hesaptan paylaşım yapacağını da açıkladı.

İmamoğlu, İngilizce hesabından paylaşım yapacak

Özel, İmamoğlu’nun bundan sonra İngilizce hesabından paylaşım yapacağını duyurarak, “İmamoğlu’nu bir uluslararası hesabı var. Bundan sonra o hesabı ana hesap olarak kullanacak. O hesabı takibe alalım ve büyütelim” dedi.

İmamoğlu’nun ilk mesajını ve bundan sonraki mesajlarını “İmamoğlu her yerde” hashtagi ile paylaşacaklarını duyuran Özel, İmamoğlu’nun çağrısını aktardı:

“Yapılan dijital darbeye direnmek isteyen herkesin bu mesajı ve bundan sonraki mesajları hem retweet ederek hem de bu mesajı kendileri de ‘İmamoğlu her yerde’ etiketi ile paylaşarak çoğaltmalarını bu karartmayı, kuşatmayı hep birlikte aşmalarını talep ediyoruz.”

“19 Mart darbesinin dijital ayağı”

İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösteren Özel, “19 Mart darbesinin dijital ayağıyla karşı karşıyayız. Soruşturmayı yürütenler, İmamoğlu’nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmek istiyorlar” dedi.

X’e de bir çağrı yapan Özel, “Bu kararın dünyanın bütün diktatörlerine cesaret vereceğini not etmek istiyorum. Hukuki çizgilerini doğru bulmakla birlikte ilkesel olarak bu karara direnmeleri gerektiğini belirtmek istiyorum” dedi.