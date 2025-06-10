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İSKİ duyurdu: İstanbul'un 4 ilçesinde 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı hatlarda yapılacak çalışmalar nedeniyle Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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İSKİ duyurdu: İstanbul'un 4 ilçesinde 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak
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İSKİ'den yapılan açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:

"Bahçelievler'de Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) mahalleleri.

Bağcılar'da Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri.

Güngören'de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri.

Esenler'de Fatih Mahallesi (bir kısmı)."

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