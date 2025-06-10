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İBB, metro projelerine ayrılan dış kredilerle ilgili iddialara cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro projeleri için ayrılan dış kredilerin farklı alanlarda kullanıldığına dair iddiaları yalanlayarak, bu yöndeki asılsız açıklamalara karşı hukuki girişimde bulunacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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İBB, metro projelerine ayrılan dış kredilerle ilgili iddialara cevap verdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro projeleri için alınan dış kredilerin amaç dışı kullanıldığına dair iddialara açıklık getirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, tüm finansman kaynaklarının yalnızca metro yatırımlarında kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2019 yılında devralınan metro projeleri için 2,3 milyar Euro tutarında dış finansman sağlandığı ve bu kaynakların tamamının söz konusu projelere aktarıldığı vurgulandı. İBB, konuyla ilgili spekülasyonlara karşı hukuki süreç başlatacağını da duyurdu.

Harcamalar denetlendi

Bu finansmanların, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Belediye Meclisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı onayıyla, uluslararası denetim ve şeffaflık kurallarına uygun şekilde temin edildiği ifade edildi. Ayrıca, harcamaların Sayıştay, Mülkiye Müfettişliği ve finans kuruluşları tarafından denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, Ataköy-İkitelli, Dudullu-Bostancı ve Çekmeköy-Sultanbeyli gibi projelerin bu finansmanlar sayesinde hayata geçirildiği vurgulandı. İBB, dış finansmanların amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların yalan ve iftira niteliğinde olduğunu belirterek, bu tür yayınlarla ilgili hukuki süreç başlatılacağını ve kamuoyunu yanıltan kişi ve kurumlar hakkında gerekli tüm yasal işlemlerin yürütüleceğini duyurdu.

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