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Altın kayıplarını geri aldı: Enflasyon öncesi yükselişe geçti

Ons altın sabahki kayıplarını geri alarak yükselişe geçti. ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanan yatırımcılar, Fed öncesi son önemli veriyi beklerken, altında alıma yöneldi.

Haber Merkezi
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Altın kayıplarını geri aldı: Enflasyon öncesi yükselişe geçti
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Güne risk iştahında artışın güvenli liman talebini azaltmasının etkisiyle 3300 dolara doğru gerileyerek başlayan ons altın çabuk toparlandı.

3300 dolar seviyesinin dip olarak görülmeye başlanması toparlanmada etkili oldu. Ons altın 3342,75 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,40 artışla 3340,01 dolardan işlem görüyor.

Reliance Securities kıdemli emtia analisti Jigar Trived, "Altın, dipten alımların ortasında bir miktar taban buldu, ancak yükseliş yükseliş inancından yoksundu. Mali endişeler ve Fed faiz indirimi bahisleri fiyatlarda toparlanma için katalizör görevi görüyor" dedi.

Yatırımcılar, Fed'in izleyeceği politikayı analiz etmek için çarşamba günü açıklanacak enflasyon (TÜFE) verilerini bekliyor.

TÜFE, Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasının beklendiği 17-18 Haziran toplantısından önceki son önemli verilerden biri olacak.

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