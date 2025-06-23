  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Çankırı'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti
Takip Et

Çankırı'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti

2002'den bu yana özellikle bahar ve yaz aylarında artış gösteren kene vakalarındaki artış hız kesmiyor. Son olarak Çankırı'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çankırı'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti
Takip Et

Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesine, 19 Haziran'da da Ankara'ya sevk edildi.

Çeküç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kenelerin en çok tercih ettiği kan grubu... Profesör "Bu grubu daha çok ısırıyor" diyerek açıkladıKenelerin en çok tercih ettiği kan grubu... Profesör "Bu grubu daha çok ısırıyor" diyerek açıkladıYaşam
İstanbul'da bu yıl 7 bin 2 kene vakası yaşandıİstanbul'da bu yıl 7 bin 2 kene vakası yaşandıGündem
Sağlık
Türkiye’de ilk olabilir! Şifa Eczanesi’nden ücretsiz diyetisyen hizmeti
Şifa Eczanesi’nden ücretsiz diyetisyen hizmeti
Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti
Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti
Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta hayatını kaybetti
Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta hayatını kaybetti
e-Nabız'a yeni özellikler eklendi
e-Nabız'a yeni özellikler eklendi
Kene mevsimi başladı, sağlam Defans göreve hazır
Kene mevsimi başladı, sağlam Defans göreve hazır
Son altı ayda kene ısırması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti
Son altı ayda kene ısırması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti