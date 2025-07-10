Eczacılardan uyarı: Vitamin ve bitkisel destek ürünleri sadece eczanelerde satılmalı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Rapora ilişkin açıklama yapan Arman Üney, neredeyse her gün kontrolsüzce ve kullanılan bitki çayı veya destek ürünleri nedeniyle ölümle burun buruna gelen vatandaşların haberleriyle karşılaşıldığını söyledi. Bilinçsiz vitamin kullanımı sonucu oluşan risklerin, hastaların sağlığını tehdit etmekle birlikte sağlık sisteminin yükünü de artırdığını belirten Üney, “Bu çok ciddi sağlık sorununun önüne geçmek için farmasötik formdaki sağlık destek ürünlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak yalnızca eczanelerden sunulması için milletvekillerimize çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.

“Vitamin, mineral ve destek ürünleri Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmalı”

TEB Başkanı Arman Üney, sağlıkla ilgili hazırlanan bir kanun teklifinin Sağlık Komisyonu’ndaki görüşmelerine katılarak birliğin görüşlerini aktardı. Kenevirden elde edilen tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünlerinin sadece eczanelerde satışını öngören düzenlemenin dünya örnekleriyle paralel olduğuna vurgu yapan Öney, “Bu ürünlerin eczanelerde satışı, sahte ve denetimsiz ürün tehlikesini ortadan kaldıracak ve halk sağlığını koruyacaktır” dedi. Aynı durumun vitamin, mineral ve bitkisel destek ürünleri için de geçerli olduğunu ifade eden Üney, “Birliğimiz, uzun süredir vitamin, mineral ve bitkisel destek ürünlerinin eczacı danışmanlığıyla satılması gerektiğini savunmaktadır. Kenevir bazlı sağlık ürünlerinin de yalnızca eczanelerden satılacak olması, bu çabamızın somut bir adımıdır. En kısa sürede vitamin, mineral ve bitkisel destek ürünlerinin de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak yalnızca eczanelerden sunulması yönünde bir düzenlemeye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Kanun teklifindeki ‘toplu satış’ hükümlerinin de doğru değerlendirilmesi gerektiğini bildiren Üney, “Çünkü yaylalardan, köylerden gelip annelerinin, babalarının üçer aylık ilaçlarını toplu alıp, tekrar o bölgelere giden hastalarımız olduğunun da dikkate alınmasını ve uygulama esaslarının bunu gözeterek belirlenmesi gerektiğini ifade ettik” dedi.

“Bazı ilaç firmaları kamu otoritesini tanımama cüreti gösteriyor”

Bazı ilaç firmalarının kamu iskonto uygulamalarını tek taraflı kaldırmasının halkın ilaca erişimini zorlaştırdığını, eczacılık hizmetlerini ekonomik açıdan sürdürülemez hale getirdiğini aktaran Arman Üney,

“Bazı ilaç firmaları kamu otoritesinin belirlediği kuralları tanımama ve tek taraflı kararlarla sistemi işlevsiz hale getirme cüretini gösteriyor. Bu, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve etik bir sorumsuzluk hali olarak hem eczacıları hem de hastalarımızı mağdur ediyor” değerlendirmesinde bulundu.