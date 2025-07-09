Eczacılardan sabit kur tepkisi: Ruh sağlığı ilaçlarına erişim krizi büyüyor

Türkiye’de antidepresan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan birçok ilaç piyasada bulunamıyor. Türk Eczacıları Birliği (TEB), sabit döviz kuru uygulamasının ilaç arzını sekteye uğrattığını ve hastaların tedaviye erişiminin ciddi biçimde kısıtlandığını açıkladı.

Firmalar Türkiye pazarına yeni ilaç sunmaktan kaçınıyor

TEB Merkez Heyeti Üyesi Taner Ercanlı, ilaç fiyatlarının 2025 yılı itibarıyla 1 Euro = 21,67 TL üzerinden hesaplandığını, bu sabit kurun firmalara ithal ilaçlarda yeterli kârlılığı sağlamadığını belirtti. Ercanlı’ya göre firmalar, bu nedenle Türkiye pazarına yeni ilaç sunmaktan kaçınıyor.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Ercanlı, “Firmalar düşük fiyatlardan dolayı Türkiye’ye yeni ilaç getirmiyor. Bu sadece hastaların mevcut tedavilere ulaşmasını değil, tedaviye yeni giren moleküllerin kullanımını da engelliyor. Özellikle akıllı ilaçlar, biyoteknolojik ve nanoteknolojik ürünler bu nedenle ülkeye gelemiyor,” dedi.

Ercanlı ayrıca, depresyon, DEHB ve bipolar bozukluk gibi nöropsikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı psikotrop ilaçların piyasada ciddi şekilde azaldığını, bu durumun hastaların sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

“Bir ilacın yokluğu bizim için çok kıymetli"

Eczacıların temel önceliğinin hastaların reçetesine uygun ilaca ulaşabilmesi olduğunu belirten Ercanlı, “Bir ilacın yokluğu bizim için çok kıymetli. En pahalı ilaç, bulunamayan ilaçtır,” sözleriyle yaşanan krizin ciddiyetine dikkat çekti.

Türk Eczacıları Birliği, sağlık otoritelerine çağrıda bulunarak sabit kur sisteminin yeniden değerlendirilmesini ve ilaçta erişilebilirliğin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.