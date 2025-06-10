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İzmir'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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İzmir'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kızılüzüm Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin çalışma sürüyor

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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