İzmir'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kızılüzüm Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin çalışma sürüyor
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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