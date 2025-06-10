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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Ferdi Zeyrek açıklaması: Varsa bir suikast durumu, gereken en ağır ceza verilmelidir

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlanıyor. Zeyrek'in tehdit edildiğine dair paylaşımlar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saral, "Varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Ferdi Zeyrek açıklaması: Varsa bir suikast durumu, gereken en ağır ceza verilmelidir
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Elektrik akımına kapılarak yoğun bakıma kaldırılan ve 65 saatlik tedavinin ardından yaşamını yitiren 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlendi. Manisalılar Zeyrek'i son yolculuğuna uğurladı.

Ferdi Zeyrek’in daha önce tehdit edildiğine dair bazı paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılırken, bu iddialar kamuoyunda tartışma yarattı.

Tehdit iddialarının doğruluğuna dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, konu siyasilerin de gündemine girmiş oldu.

"Varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saral, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir."

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