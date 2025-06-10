Ekrem İmamoğlu'nun Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılma başvurusu reddedildi

Elektrik akımına kapılarak yoğun bakıma kaldırılan ve 65 saatlik tedavinin ardından yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Zeyrek, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.

Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı, reddedildi

Silivri'deki Marmar Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na cenazeye katılmak için başvuruda bulundu. Ancak başvuru reddedildi.

Başvuru dilekçesinde ne yazıyor?

Avukat Mehmet Pehlivan'ın aracılığı ile gerçekleştirilen başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Yetkili, Müvekkil Ekrem İmamoğlu, uzun yıllardır siyasi yol arkadaşlığı yaptığı, aynı zamanda mensubu bulunduğu partinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmakta iken vefat eden merhum Ferdi Zeyrek'in, Manisa ilinde düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak istemektedir. Müvekkilin, hem kişisel yakınlığı hem de siyasi sorumluluğu gereği bu törene katılımı büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, müvekkilin cenaze törenine iştirak edebilmesi adına gerekli iznin verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" ifadeleri yer aldı.