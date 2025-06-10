Ziraat arazilerinde yangın çıktı! Ekipler Aliağa’ya sevk edildi
İzmir'in Aliağa ilçesinde ziraat arazilerinde yangın çıktı. Yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde ziraat arazilerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ziraat arazinelerinde yangın
Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.