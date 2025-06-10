Adalet Bakanlığı açıkladı! Başından vurulan hakim intihar girişiminde bulundu

Adalet Bakanlığı, Danıştay Tetkik Hakimi A.H.’nin Mardin’de bir otel odasında ruhsatlı silahıyla intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonrası Mardin Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hakimin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Bakanlık, bazı haberlerde iddia edildiği gibi olayın silahlı saldırı olmadığını vurguladı.

Ne olmuştu?

Mardin'in Artuklu ilçesine Kurban Bayramı vesilesi ile gelen Danıştay Tetkik Hakimi A.H. kaldığı otel odasında başından vurulmuş halde bulunmuştu. 42 yaşındaki Hakim A.H'nin odasına silah sesi nedeniyle gelen otel görevlileri, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıktan hakimi ambulansla özel bir hastaneye sevk etmişti.