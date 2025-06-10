Floransa Eski Belediye Başkanı Nardella'dan Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı

Eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı ve meslektaşım Ferdi Zeyrek'in ani vefatı nedeniyle en derin taziyelerimi sunuyorum. Şimdi hepimizin görevi, onun demokrasi ve özgürlük fikirlerini gücümüzle ileriye taşımaktır" ifadelerini kullandı.

"En derin taziyelerimi sunuyorum"

Eski Floransa Belediye Başkanı ve Avrupa şehirleri arasında iş birliği ağı olan Eurocities Başkanı Dario Nardella, resmi sosyal medya hesabından dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı yayınladı.

Nardella, "Belediye Başkanı ve meslektaşı Ferdi Zeyrek'in ani vefatı nedeniyle en derin taziyelerimi sunuyorum. Şimdi hepimizin görevi, onun demokrasi ve özgürlük fikirlerini gücümüzle ileriye taşımaktır" dedi.