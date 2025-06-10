  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Floransa Eski Belediye Başkanı Nardella'dan Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı
Takip Et

Floransa Eski Belediye Başkanı Nardella'dan Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı

Eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Floransa Eski Belediye Başkanı Nardella'dan Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı
Takip Et

Eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı ve meslektaşım Ferdi Zeyrek'in ani vefatı nedeniyle en derin taziyelerimi sunuyorum. Şimdi hepimizin görevi, onun demokrasi ve özgürlük fikirlerini gücümüzle ileriye taşımaktır" ifadelerini kullandı.

"En derin taziyelerimi sunuyorum"

Eski Floransa Belediye Başkanı ve Avrupa şehirleri arasında iş birliği ağı olan Eurocities Başkanı Dario Nardella, resmi sosyal medya hesabından dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı yayınladı.

Nardella, "Belediye Başkanı ve meslektaşı Ferdi Zeyrek'in ani vefatı nedeniyle en derin taziyelerimi sunuyorum. Şimdi hepimizin görevi, onun demokrasi ve özgürlük fikirlerini gücümüzle ileriye taşımaktır" dedi.

Görgel’den Zeyrek İçin Taziye MesajıGörgel’den Zeyrek İçin Taziye MesajıŞehirler

 

Türkiye'nin korunan alanları 2030'a kadar yüzde 30'a yükseltilecekTürkiye'nin korunan alanları 2030'a kadar yüzde 30'a yükseltilecekGündem

 

Gündem
Adalet Bakanlığı açıkladı! Başından vurulan hakim intihar girişiminde bulundu
Adalet Bakanlığı açıkladı! Başından vurulan hakim intihar girişiminde bulundu
Ekrem İmamoğlu'nun Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılma başvurusu reddedildi
İmamoğlu'nun Zeyrek'in cenazesine katılma başvurusu reddedildi
Doğurganlık hızı alarm veriyor! Fasulye sırığı aileler ‘sülale’ kavramını yok edebilir
Doğurganlık hızı alarm veriyor! Fasulye sırığı aileler ‘sülale’ kavramını yok edebilir
Bursa'da 5 gündür aranıyordu: 13 yaşındaki Burak Koçak sağ bulundu
Bursa'da 5 gündür aranıyordu: 13 yaşındaki Burak Koçak sağ bulundu
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 513 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 513 kişi gözaltına alındı
Türkiye'nin korunan alanları 2030'a kadar yüzde 30'a yükseltilecek
Türkiye'nin korunan alanları 2030'a kadar yüzde 30'a yükseltilecek