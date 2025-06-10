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Görgel’den Zeyrek İçin Taziye Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Görgel, “Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

Haber Merkezi
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Görgel’den Zeyrek İçin Taziye Mesajı
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Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Görgel, “Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, elektrik akımına kapılarak kaldırıldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Görgel, yayımladığı mesajında büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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