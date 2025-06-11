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İmamoğlu ve avukatlarından duruşmaya katılmama kararı

"Bilirkişi" davasında yarın ilk kez hakim karşısına çıkması beklenen Ekrem İmamoğlu ve avukatları, duruşmanın usulsüz yöntemlerle Silivri’ye alındığı gerekçesiyle mahkemeye gitmeme kararı aldı

Haber Merkezi
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İmamoğlu ve avukatlarından duruşmaya katılmama kararı
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’deki basın toplantısındaki sözleri ile “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ettiği suçlamalarıyla yarın (12 Haziran), Silivri’deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda hakim karşısına çıkacaktı.

İmamoğlu ve avukatları, mahkemenin Çağlayan’dan Silivri’ye alınmasına tepki olarak duruşmaya katılmayacaklarını açıkladı.

İmamoğlu’nun “bilirkişi” davası: Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’deki basın toplantısında “CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların merkezinde bulunan bilirkişi S.B.” hakkında iddialarda bulundu. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihale nedeniyle açılan davada S.B.’nin “olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu” öne sürdü.

İmamoğlu, İstanbul’da 8 bin 800 bilirkişi olmasına rağmen kendisiyle ilgili dosyaların sürekli aynı bilirkişiye gittiğini vurguladı. İETT ve İSPARK soruşturmalarında da S.B.’nin görevlendirildiğini, şirket avukatlarının itirazlarına rağmen savcılığın altı ay boyunca yanıt vermediğini belirtti.

İBB Başkanı, son olarak Beşiktaş ve Esenyurt soruşturmalarında üç kişilik bilirkişi heyetine atanan S.B.’nin tek başına imzaladığı raporun, diğer iki bilirkişinin onayı olmadan işleme konulduğunu iddia etti. İmamoğlu, bu raporun Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe yapıldığını söyledi.

İBB Başkanı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek “Sözünüz İstanbul’da geçmez. Çünkü milletin bağlı olduğu hukuk kuralları değil, farklı bir bağlılık var” dedi. İmamoğlu, “Adliyede ‘Bakan bize karışamaz’ diyenlerin olduğu bir yerde siz sadece tweet atıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turbun büyüğü heybede” sözlerine de yanıt veren İmamoğlu, “Sizde böyle maharetli bilirkişi S.B. Bey oldukça, nokta atışı bu kişiyi bulan yargı mensupları oldukça heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Sizin turp sandıklarınız bu milletin gönlünde zerre yer etmez” dedi.

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