Hakan Kara, enflasyonda düşüşe yönelik TCMB'nin döviz işlemlerine dikkat çekti

Eylül 2024 enflasyonu yüzde 49,38 olarak açıklandı. Enflasyonda gerileme görülürken, yılsonu hedeflerinin tutması bu verilerle zor girdi.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, enflasyondaki seyrin Merkez Bankası tarafından döviz işlemleriyle kontrol edildiğine işaret etti.

Kara paylaşımında, “Enflasyon istenilen kadar düşmediği için Merkez Bankası son dönemde dolar kurundaki artışı çok sınırlı tutuyor” ifadelerini kullandı. Kurdaki yükselişin enflasyona geçişkenliğinin engellenmesi için son dönemde dolar/TL’deki yatay seyri Kara’nın paylaştığı grafikte şu şekilde görüldü: