Türkiye, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi üyeliğine seçildi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2026-2028 dönemi için BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) üyeliğine seçildiğini duyurdu.

Seçilen ülkeler, 1 Ocak 2026'da göreve başlayacak

Destek veren üye ülkelere teşekkür eden Yıldız, aynı dönemde seçilen diğer ülkeleri de kutladı. “Küresel kalkınma hedeflerini ileriye taşımak adına birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Oylama sonuçlarına göre, "Batı Avrupa ve diğer Devletler" bölümü listesinde 174 oyla seçilen Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Finlandiya ve Norveç yer aldı. Afrika'dan 4, Asya-Pasifik'ten 4, Doğu Avrupa'dan 3 ve Latin Amerika ile Karayipler'den ise 3 olmak üzere toplam 18 ülke ECOSOK üyeliğine seçildi. Seçilen ülkeler, 1 Ocak 2026'da göreve başlayacak.