Gaziantep, gıda sektöründe küresel oyuncu olma yolunda ilerliyor

Gaziantep’te 7-9 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen ve Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarı olan ‘MFF Ortadoğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’nın bölgesel ve uluslararası arenada ses getirmesi; sektör üretici ve ihracatçılarının geleceğe dair umutlarını yükseltti.

Katılımcılarına hem ticari ilişkiler geliştirme hem de ihracatlarını artırarak küresel pazarlara açılma imkanı veren fuarın ilk kez düzenlenmesine rağmen sağladığı katılım ve başarılı ticaret anlaşmaları; kentin en önemli oda ve birliklerini; Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen ‘vizyon’ toplantısında bir araya getirdi.

Gaziantep Sanayi Odası, sağlanan başarı sonrası harekete geçti

12 ülkeden büyükelçilerle birlikte 36 farklı ülkeden gelen ve 1.011 profesyonelden oluşan profesyonel alım heyetini ağırlaması ile dikkat çeken fuarı, Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Balkanlar’dan Orta Asya ve Amerika’ya 2 bin 500’ü yabancı olmak üzere 20 bin kişi ziyaret etti. 175’in üzerinde firma ile görüşme yapılan ve220’den fazla markanın ürünlerinin incelendiği fuarda,sağlanan bağlantılarla Türkiye’nin yıllık gıda ve gıda teknolojileri ihracatına en az yüzde 3’lük katkı sağlanmasının beklenmesi; Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) harekete geçirdi. Dün, GSO ev sahipliğinde ‘MFF Ortadoğu Gıda Fuarı ve Gaziantep Gıda, Ambalaj ve Makineleri Sektörü Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde; Gaziantep Sanayi Odası ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Ticaret Borsası’nın destekleriyle düzenlenen fuarın Gaziantep ve bölge sanayisi ile ihracatına sağladığı katkılar değerlendirildi. Önümüzdeki yıllardadüzenlenmesi planlanan fuarla ilgili organizasyonel hazırlıklar, hedef pazar stratejileri, katılımcı profilinin genişletilmesi ve uluslararası iş birliklerinin artırılmasına yönelikyol haritası datoplantıda kapsamlı olarak masaya yatırıldı.

Gaziantep’te üretim ve sanayinin aktörü olan oda ve birlikler bir araya geldi

Toplantıya; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aslansoy, Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcıları Abdülkadir Sökücü, Arif Seçkin, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Can Koçak, Bora Tezel, Melike Yüksel, Kenan Durur ve İbrahim Kara katıldı.

Toplantıya katılan diğer isimler arasında ise; GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, GAİB Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Filiz Evran, Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi(GSOMEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çakıcı, Yönetim Kurulu Üyesi M. Turgay Eren, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.(GASBEM) Yönetim Kurulu Üyeleri M. Hakan Yusufoğlu, Selami Yetkinşekerci, GAİB Hububat Bakliyat Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mazhar Altunkaya, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, GAİB Genel Sekreteri Bülent Kayalı, Oda/Borsa/Birlik meclis ve meslek komite üyeleri ile sektör temsilcileri yer aldı.

Markalaşma, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçleri ele alındı

Gıda, ambalaj ve makineleri sektörünün mevcut durumu ve karşılaştığı yapısal sorunlar, üretim maliyetleri, tedarik zinciri zorlukları ile yeni pazar arayışlarının da ele alındığı toplantıda, küresel rekabet gücünün artırılması, markalaşma, yeşil dönüşüm, dijitalleşme süreçleri ve AR-GE desteklerinin genişletilmesi noktasında istişarelerde bulunuldu.Toplantıda, oda, borsa, birlik başkanları ile sektör temsilcileri, MFF Ortadoğu Gıda Fuarı’nın Gaziantep’in fuar merkezi olma vizyonuna büyük katkı sağladığını, katılımcı firmalara yeni iş bağlantıları kurma fırsatı sunduğunu, bölgedeki girişimcilik potansiyelini canlandırdığını ve sektörün küresel pazarda daha görünür hale gelmesini sağladığını ifade etti.

Gaziantep 5 ayda Türkiye’nin gıda ihracatında yüzde 13’lük pay aldı

Gaziantep’in gıda ihracatında yılın ilk 5 ayındaki performansını ortaya koyan veriler ise, kentin bu alandaki taşıdığı önemi gözler önüne serdi. 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin gıda ihracatında Gaziantep’in gıda ihracatı payının yüzde 13’e ulaştığını gösteren verilere göre, Gaziantep iller genelinde ‘tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ürün grubu’ ihracatında İstanbul’dan sonra 2. sırada yer alıyor. 2025 yılı Mayıs ayında Gaziantep’ten yapılan gıda ihracatı geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 6,8 artarak 316 milyon 385 bin dolara ulaşırken, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Gaziantep’ten yapılan gıda ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artarak 1 milyar 465 milyon 895 bin dolar oldu. 2024 ve 2025 yılları Ocak–Mayıs dönemlerinde Gaziantep’ten gıda sektörüne ilişkin ürün gruplarından yapılan en fazla ihracat ise; tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, kuru meyve mamullerinde ve meyve sebze mamullerinde gerçekleşti.

Şahin: Fuar, doğru metotlarla doğru sonuçlar elde edildiğini gösterdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MFF Ortadoğu Gıda Fuarı’na ilişkin değerlendirmesinde, fuarın doğru metotlarla doğru sonuçlar elde edildiğini net bir biçimde ortaya koyduğunu belirtti. İkili iş görüşmelerinin önemine dikkat çeken Şahin, bu sürecin verimli iş birliklerine zemin hazırladığını vurguladı. Gaziantep’in gastronomi şehri ünvanını tesadüfen almadığını ifade eden Şahin, kentin bugüne kadar 107 coğrafi işaret tescili aldığını ve Gaziantep Sanayi Odası’nın 2008 yılında Antep Baklavası ile Avrupa Birliği’nden aldığı ilk coğrafi işaret tescilinin kentteki vizyonun bir yansıması olduğunu kaydetti. Şahin, ekip olarak bu süreçte ellerinden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Konukoğlu: Gaziantep’in küresel pazarlardaki etkinliğini artıran bir fuar

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, toplantıda MFF Ortadoğu Gıda Fuarı’nın, Gaziantep’in üretim, sanayi, ihracat ve istihdam alanlarında daha ileriye taşınması yönünde yürütülen yoğun çalışmaların somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bu tür fuarların, şehrin ekonomik dinamizmini ve girişimci kapasitesini ortaya koyma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Konukoğlu, özellikle ulusal ve uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayan bu organizasyonların, Gaziantep’in küresel pazarlardaki etkinliğini artırdığını dile getirdi. Konukoğlu, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin sayısının artmasının şehre ve bölgeye önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Ünverdi: Firmalarımızın yeni pazarlara açılmasına doğrudan katkı sağlandı

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, MFF Ortadoğu Gıda Fuarı’nın, hem şehrin ihracatına hem de firmaların yeni pazarlara açılmasına doğrudan katkı sağladığını belirtti. Gelecek yıl fuarın daha da büyüyerek devam etmesinin hem ekonomiye hem de bölgesel kalkınmaya ciddi katkı sunacağını kaydeden Ünverdi, gıda ve gıda makineleri sektörünün; dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve AR-GE ile bir dönüşüm süreci içinde olduğunu, Gaziantep’in de bu dönüşüme öncülük ettiğini söyledi. Fuarlarla dünyaya açılmanın ve üretimi geliştirmenin Gaziantep ticareti için en fazla önem verdikleri konuların başında geldiğini kaydeden Ünverdi, hem sektörel fuarları artırmayı hem de fuarlara nitelik kazandırmayı hedeflediklerini, Ortadoğu Gıda Fuarı’nın da bu noktada örnek bir fuar olduğunu sözlerine ekledi.

Akıncı: Tarım ve gıda sanayi bağlarının güçlenmesi için önemli bir adım

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, tarım ve gıda sanayi arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu bütünleşmenin hem üretici hem de sanayici açısından büyük faydalar sağlayacağını belirtti. MFF Ortadoğu Gıda Fuarı’nın bu anlamda doğru aktörleri bir araya getirdiğini ifade eden Akıncı, fuarın sunduğu iş birliği ve iletişim fırsatlarının sektörel gelişim açısından son derece değerli olduğunu söyledi.

Kileci: Fuar, ihracatçılarımız için yeni kapıların aralanmasını sağladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, MFF Fuarı’nın ihracatçılar için yeni kapılar araladığını, 36 ülkeden gelen ziyaretçilerin, Gaziantep’in dünya pazarındaki rolünü artırdığını kaydetti. Fuarın çok doğru bir adım olduğunu belirten Kileci, çok güzel sonuçlar alındığını, çok önemli rakamlara ulaşıldığını kaydetti.Kileci, “Dünyada fuarcılık da değişiyor. Fuar datalarını çok iyi inceleyerek sonuçlarına göre adım atmamız gerekiyor. Fuarda emeği geçen tüm kurumlara ve paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Koçak: MFF Fuarı, gıda sektörünün dönüşümünün vitrini oldu

MFF Ortadoğu Gıda Fuarı Hazırlık Komitesi adına değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, gıda sektörünün, dijitalleşmeden yeşil dönüşüme kadar birçok alanda büyük dönüşüm sürecinde olduğunu belirtti. MFF Fuarı’nın bu dönüşümün vitrini olduğunu vehem bölgesel firmalar hem de ulusal markalar için büyük bir fırsat sunduğunu söyleyen Koçak, gelecek yıl da bu fırsatı daha genişletmeyi bir öncelik olarak belirlediklerini kaydetti.

Çelik: İlk yılımızda kazandığımız bu başarı, doğru bir iş yaptığımızın göstergesi

Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, fuarın ilk yılında elde ettiklerini başarının, organizasyonun ne kadar doğru bir zamanda ve yerde yapıldığını gösterdiğini kaydetti. Çelik, önümüzdeki yıl Mayıs ayında MFF Ortadoğu Gıda Fuarı’nı daha büyük bir katılımla, yeni hedef pazarlarla ve güçlü bir tanıtım kampanyasıyla gerçekleştirmeye hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

Karayılan: Tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi, fuarın önemini artırıyor

MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'nın bölge tarımı ve gıda sektörü açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep’in tarıma dayalı sanayinin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların hem üreticiye hem de sanayiciye önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Toplantı, MFF Ortadoğu Gıda Fuarı’ndaki emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı paydaş kurum temsilcilerine ve organizasyona katkı sunan isimlere plaket takdimi ile sona erdi.