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30 milyon dolar yatırımla tesis kurmuştu: Keneviro konkordato ilan etti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından 2018 sonrasında endüstriyel kenevir üretimi için seçilen 19 ilden biri olan ve 2023 yılında fabrikasını açan Keneviro Tarım Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. konkordato ilan etti. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Haber Merkezi
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30 milyon dolar yatırımla tesis kurmuştu: Keneviro konkordato ilan etti
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Samsunlu tekstilci Uğur Balkuv ve ABD’de eğitim gören oğlu Orhun Balkuv tarafından 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Endüstriyel Kenevir üretim için belirlenen şehirden biri olan Samsun’da kurulan ve Türkiye’de endüstriyel kenevir üretimini ilk kez gerçekleştiren Keneviro şirketi konkordato ilan etti.

2023 yılında 30 milyon dolarlık yatırımla Samsun Havza OSB’de kenevir işleme tesisi kuran şirket, tohumdan nihai ürüne kadar üretim yapıyordu. 

Şirket Samsun tesisinde ham ve boyalı elyaf üretimi, boyalı ve ham iplik üretimi, kıtık üretimi, kıtıktan yüzde 100 doğal kedi kumu ve hayvan altlığı üretimi yapıyordu.

 

3 ay süreyle geçici mühlet kararı

Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Aykol'un haberine göre, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Keneviro Tarım Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. 

Şirkete konkordato komiseri olarak da 3 isim mahkeme tarafından atandı. 

3 aylık geçici mühlet süresinin dolmasının ardından 20 Ağustos 08 2025 günü saat 14:00’te görülecek duruşmada konkordato sürecinin akıbeti belli olacak. 

Uğur Balkuv Triko da konkordato ilan etmişti

Keneviro'nun kurucusu ve patronu Uğur Balkuv'a ait Uğur Balkuv Triko şirketi de 3 gün önce konkordato ilan etmişti.

Uğur Balkuv Triko hakkında da 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti.

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