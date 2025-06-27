Türkiye’nin Dijital Ekonomideki Yeni Gücü: SAFEcoin 7 Temmuz’da Listeleniyor!
Türkiye’nin önde gelen kripto varlık alım satım platformlarından SAFEbit, dijital ekonomideki gelişmelere katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, gelişmiş altyapı ve kullanım alanlarıyla dikkat çeken yeni nesil dijital varlık SAFEcoin ($SAFE), 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te listelenecek. SAFEcoin’e erken dönemde sahip olmak isteyenler, SAFEbit’in başlattığı launchpool'a katılarak airdrop fırsatından yararlanabilirler.
SAFEcoin, sadece bir kripto para birimi değil; küresel dijital dönüşüm vizyonunun somut bir yansıması olarak tanımlanıyor. Platform içi kullanım, stake etme, launchpad/launchpool katılımı ve işlem ücreti avantajları gibi birçok farklı alanda kullanıcılara platform içi işlevsellik sağlayan kullanım alanları sunacak olan SAFEcoin, sınırlı arz yapısıyla uzun vadeli kullanım senaryolarını destekleyen bir yapıyla kurgulanmıştır
BNB Chain Tabanlı Altyapı ile Küresel Uyum
SAFEcoin, teknik altyapı olarak Binance Smart Chain (BNB Chain) üzerinde geliştirildi. Bu sayede MetaMask, Trust Wallet ve Ledger gibi global cüzdanlarla sorunsuz entegrasyon imkânı sunuyor. Web3 ve DeFi dünyasına teknik olarak tam donanımlı giriş yapan SAFEcoin, bölgesel ve uluslararası borsalarla entegrasyon için de hazır bir altyapı sağlıyor.
SAFEcoin’in ÇÖne Çıkan Özellikleri
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Adil Ekonomi: Vesting sistemiyle erken yatırımcıların piyasaya etkisi dengeleniyor.
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Kapsamlı Kullanım Alanı: Staking, launchpad, launchpool ve işlem ücreti indirimleri gibi avantajlar sunuyor.
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Küresel Erişilebilirlik: BNB Chain altyapısı sayesinde dünya çapında erişim sağlanabiliyor.
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Uluslararası Vizyon: Global dijital ekosistemlere uyumlu olarak geliştirildi.
Launchpool ve Talep Toplama Devam Ediyor
SAFEbit kullanıcıları, Launchpool üzerinden USDT stake ederek ve talep toplama sürecine katılarak listeleme öncesinde $SAFE kazanma fırsatına sahip oluyor.
Launchpool Katılımı İçin Son Tarih: 24 Haziran – 6 Temmuz 2025, saat 23:59
Talep Toplama İçin Son Tarih: 29 Haziran, saat 25.59
👉 Launchpool katılımı için: http://bit.ly/4dMNsGM
👉 Talep toplama başvuru formu: http://bit.ly/4ejHUUn
Yol Haritası: Stratejik Genişleme ve Dijital Ekosistem Vizyonu
SAFEcoin'in gelişimi, yalnızca ön satışla sınırlı kalmayacak. Stratejik olarak planlanan bir yol haritası doğrultusunda çok yönlü bir dijital ekosistem olarak büyümesi hedefleniyor:
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Q3 2025: Ön satış süreçlerinin tamamlanması, topluluk oluşturma çalışmalarının hız kazanması
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Q4 2025: Token listelenmeleri, staking sisteminin devreye alınması, platform içi kullanım alanlarının aktif edilmesi
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Q1 2026: Merkezi borsa (CEX) listelemeleriyle küresel erişimin genişletilmesi
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Q2 2026: SAFE cüzdanı, dijital kart altyapısı ve DApp entegrasyonlarının hayata geçirilmesi
SAFEcoin, bu yol haritası sayesinde kullanıcı deneyimini zenginleştiren, çok yönlü bir dijital varlık olma hedefiyle yola çıkıyor.
Detaylı bilgi ve katılım için: www.safebit.com.tr