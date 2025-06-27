Türkiye’nin Dijital Ekonomideki Yeni Gücü: SAFEcoin 7 Temmuz’da Listeleniyor!

SAFEcoin, sadece bir kripto para birimi değil; küresel dijital dönüşüm vizyonunun somut bir yansıması olarak tanımlanıyor. Platform içi kullanım, stake etme, launchpad/launchpool katılımı ve işlem ücreti avantajları gibi birçok farklı alanda kullanıcılara platform içi işlevsellik sağlayan kullanım alanları sunacak olan SAFEcoin, sınırlı arz yapısıyla uzun vadeli kullanım senaryolarını destekleyen bir yapıyla kurgulanmıştır

BNB Chain Tabanlı Altyapı ile Küresel Uyum

SAFEcoin, teknik altyapı olarak Binance Smart Chain (BNB Chain) üzerinde geliştirildi. Bu sayede MetaMask, Trust Wallet ve Ledger gibi global cüzdanlarla sorunsuz entegrasyon imkânı sunuyor. Web3 ve DeFi dünyasına teknik olarak tam donanımlı giriş yapan SAFEcoin, bölgesel ve uluslararası borsalarla entegrasyon için de hazır bir altyapı sağlıyor.

SAFEcoin’in ÇÖne Çıkan Özellikleri

Adil Ekonomi: Vesting sistemiyle erken yatırımcıların piyasaya etkisi dengeleniyor.

Kapsamlı Kullanım Alanı: Staking, launchpad, launchpool ve işlem ücreti indirimleri gibi avantajlar sunuyor.

Küresel Erişilebilirlik: BNB Chain altyapısı sayesinde dünya çapında erişim sağlanabiliyor.

Uluslararası Vizyon: Global dijital ekosistemlere uyumlu olarak geliştirildi.

Launchpool ve Talep Toplama Devam Ediyor

SAFEbit kullanıcıları, Launchpool üzerinden USDT stake ederek ve talep toplama sürecine katılarak listeleme öncesinde $SAFE kazanma fırsatına sahip oluyor.



Launchpool Katılımı İçin Son Tarih: 24 Haziran – 6 Temmuz 2025, saat 23:59

Talep Toplama İçin Son Tarih: 29 Haziran, saat 25.59

👉 Launchpool katılımı için: http://bit.ly/4dMNsGM

👉 Talep toplama başvuru formu: http://bit.ly/4ejHUUn

Yol Haritası: Stratejik Genişleme ve Dijital Ekosistem Vizyonu

SAFEcoin'in gelişimi, yalnızca ön satışla sınırlı kalmayacak. Stratejik olarak planlanan bir yol haritası doğrultusunda çok yönlü bir dijital ekosistem olarak büyümesi hedefleniyor:

Q3 2025: Ön satış süreçlerinin tamamlanması, topluluk oluşturma çalışmalarının hız kazanması

Q4 2025: Token listelenmeleri, staking sisteminin devreye alınması, platform içi kullanım alanlarının aktif edilmesi

Q1 2026: Merkezi borsa (CEX) listelemeleriyle küresel erişimin genişletilmesi

Q2 2026: SAFE cüzdanı, dijital kart altyapısı ve DApp entegrasyonlarının hayata geçirilmesi

SAFEcoin, bu yol haritası sayesinde kullanıcı deneyimini zenginleştiren, çok yönlü bir dijital varlık olma hedefiyle yola çıkıyor.

Detaylı bilgi ve katılım için: www.safebit.com.tr