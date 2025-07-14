Bitget ve XStocks iş birliği: Dünya devlerinin hisseleri artık kriptoda

Dünyanın önde gelen kripto varlık platformlarından ve Web3 şirketlerinden Bitget, Onchain platformu aracılığıyla tokenleştirilmiş hisse senetlerini desteklemeye başladı. Bitget’in, geleneksel finansal varlıkları kripto dünyasına taşıyan xStocks ile yaptığı iş birliği sayesinde kullanıcılar, klasik aracı kurumlara ihtiyaç duymadan blokzincir tabanlı bir arayüz üzerinden dünya çapındaki şirketlerin hisselerine yatırım yapabilecek.

Yeni sunulan tokenleştirilmiş varlıklar arasında Tesla (TSLAx), Nvidia (NVDAx), Microstrategy (MSTRx), SP500 (SPYx), Circle (CRCLx) ve Apple (AAPLx) gibi küresel dev şirketler yer alıyor. xStocks tarafından ihraç edilen bu varlıklar, gerçek dünya hisselerinin değerini yansıtıyor ve artık Bitget Onchain üzerinden kolaylıkla alınıp satılabiliyor. Bu entegrasyon, geleneksel finans ile kripto altyapısı arasında işlevsel bir köprü kurarak, coğrafi, düzenleyici ve operasyonel sınırları ortadan kaldırıyor.

Merkezi borsa deneyimi ile merkeziyetsiz varlık erişimini bir araya getiriyor

2025’in başında kullanıma sunulan Bitget Onchain, merkezi borsa deneyimi ile merkeziyetsiz varlık erişimini bir araya getiriyor. Kullanıcılar, ayrı bir cüzdan ya da özel anahtar yönetimine gerek duymadan Bitget spot hesapları üzerinden zincir üstü varlıklarla etkileşime geçebiliyor. Solana, Base ve BNB Smart Chain gibi ekosistemleri destekleyen platform; yüzlerce tokeni anlık olarak işlemeye, akıllı analizler sunmaya ve gaz ücreti kontrolü ile otomatik emir tiplerine olanak tanıyor.

xStocks ile yapılan bu yeni entegrasyon sayesinde Bitget Onchain, sadece kripto varlıklarla sınırlı kalmıyor; tokenleştirilmiş hisse senetlerinin 7/24 alım-satımına da olanak tanıyor. Geleneksel piyasalarda belirli saatlere bağlı olan işlem kısıtlamaları bu modelle ortadan kalkıyor. xStocks’un 24 saat işlem imkânı sunması, dijital çağın yatırımcılarına daha esnek ve anlık yatırım fırsatları sağlıyor.

Bitget CEO’su Gracy Chen, entegrasyon hakkında şöyle konuştu:

“Piyasaya erişimin yeni bir evresine girdik. Artık kripto, hisse senetleri ve geleneksel finans birbirinin rakibi değil; bir arada var olan ve birbirini tamamlayan alanlar. Bitget olarak hedefimiz bu geçişi mümkün olduğunca sorunsuz hâle getirmek. Tokenleştirilmiş hisse senetleriyle kullanıcılar, geleneksel piyasa değerlerine Web3’ün hızı ve esnekliğiyle ulaşabilecek. Bu yaklaşım, CeDeFi’nin gelişmesi; daha az engel, daha yüksek benimsenme şansı sunan bir yol.”

Bitget Onchain üzerinden sunulan tokenleştirilmiş hisseler, gerçek dünyadaki benzerleriyle aynı temel özellikleri korurken blokzincirin sağladığı avantajlardan da faydalanıyor. İşlemler çok daha hızlı sonuçlanıyor, mülkiyet takibi şeffaflaşıyor ve kullanıcılar kripto varlıklarla birlikte bu hisselere de aynı platform üzerinden erişebiliyor. Ayrıca varlıklar serbestçe transfer edilebilirken, xStocks altyapısı ile işlem ücretleri sadece %0,3 seviyesine düşürülüyor — bu oran geleneksel piyasalara göre oldukça düşük.

Kripto yatırımcıları için portföy çeşitlendirmesi artık çok daha kolay

Kullanıcılar gelişmiş alım-satım özelliklerinden de faydalanabiliyor: limit emirler, gaz ve slipaj kontrolleri, fiyat uyarıları gibi araçlar, klasik aracı kurumların sunduğundan çok daha gelişmiş bir işlem deneyimi sağlıyor. Varlıklara dair grafikler, likidite ve sahiplik verileri anlık olarak sunularak daha bilinçli yatırım kararlarına imkân tanıyor. Ayrıca bu hisse senetleri alım-satımda işlem ücreti olmadan kullanılabiliyor.

Bitget Onchain’in sunduğu bu entegrasyon sayesinde global hisse piyasalarına erişim daha demokratik hâle gelirken, kripto yatırımcıları için de portföy çeşitlendirmesi artık çok daha kolay ve erişilebilir oluyor.