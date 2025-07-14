AOSB’nin vizyonu ATÜ’nün bilimsel gücüyle buluştu

ADANA/EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) arasında sanayi-üniversite işbirliğine yönelik protokol imzalandı. ATÜ akademisyenleri AOSB’de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına danışmanlık, proje geliştirme, araştırma ve teknik analiz gibi alanlarda destek verecek.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü ile ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen AOSB Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen törende protokolü imzaladı. Törene, her iki kurumun yöneticileri, akademisyenleri ve idari temsilcileri de katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, ATÜ akademisyenleri AOSB’de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına danışmanlık, proje geliştirme, araştırma ve teknik analiz gibi alanlarda destek verecek. Ayrıca öğrencilere uzun süreli staj ve uygulamalı eğitim olanakları sunulurken, mezunlara yönelik istihdam destekleri ve firmalarla doğrudan temas kurabilecekleri kariyer fırsatları oluşturulacak. ATÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne AOSB bünyesinde mekânsal destek sağlanacak, ayrıca ortak Ar-Ge projeleri, teknik ziyaretler, seminerler ile eğitim programları düzenlenecek. Protokolle birlikte ATÜ tarafından AOSB’ye yönelik tezli-tezsiz yüksek lisans programları, MEB onaylı teknik eğitimler ve sürekli eğitim modülleri sunulacak. Böylece üniversite ile sanayi arasında bilgi ve tecrübe temelli sürdürülebilir bir iş birliği modeli hayata geçirilmiş olacak.

Sütcü: Geleceğin rekabeti bilgiyle şekillenecek

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, işbirliğinin sanayiciler için bilimsel destek, öğrenciler için sektöre güçlü bir geçiş fırsatı sunduğunu vurgulayarak, “Geleceğin rekabeti bilgiyle şekillenecek. AOSB olarak üretimi sadece fiziksel değil, entelektüel bir süreç olarak da görüyoruz. Bu işbirliğini, Adana’nın güçlü yarınları için atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Prof.Dr. Sözen: Öğrencilerimiz reel sektörü tanıyacak

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de AOSB ile kurulan bu ortaklığın üniversitenin sektöre entegre olma hedefi açısından önem taşıdığını belirterek, “Öğrencilerimiz reel sektörü yakından tanıma fırsatı bulacak, akademisyenlerimiz ise sahadaki ihtiyaçlara yönelik bilimsel çözümler üretecek. ATÜ’nün bilimsel birikimini AOSB’nin vizyonuyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.